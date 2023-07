Boavista - Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík bude pôsobiť až do júna 2026 v portugalskom tíme Boavista FC. Klub si na neho uplatnil opciu v zmluve a za prestup zaplatí 2,5 milióna eur. Dvadsaťtriročný útočník prišiel do Boavisty pôvodne na hosťovanie z Feyenoordu Rotterdam.

"Cítim sa tu ako doma a ako súčasť tejto rodiny. Ľudia vo mňa veria a v tejto fáze mojej kariéry je dôležité, aby som dostal všetku túto podporu a náklonnosť," povedal pre oficiálnu stránku klubu. V portugalskej lige odohral v minulom ročníku 23 duelov a strelil štyri góly.

Boženík chce hlavne odohrať viac minút a pomôcť tímu gólmi: "V minulej sezóne som vždy dal do toho všetko. Cítim, že som bol dôležitou súčasťou nášho úspechu, a to aj preto, že som sa vždy snažil byť dobrým spoluhráčom a vedel som si počkať na svoje šance. Samozrejme, tento rok chcem hrať viac, ale najdôležitejší bude vždy tím. Chceme mať pokojnú sezónu, ale naším cieľom je aj to, aby sme opäť hrali skvelý futbal."

Útočník prišiel do Holandska z MŠK Žilina v januári 2020 za štyri milióny eur. V drese Feyenoordu odohral vo všetkých súťažiach 28 zápasov a štyrikrát sa gólovo presadil. Holandský tím poslal Boženíka na hosťovanie aj v sezóne 2021/22 do tímu Fortuna Düsseldorf, ktorý hrá v druhej najvyššej súťaži v Nemecku. Odohral tam dvadsaťjeden zápasov a strelil dva góly. V drese slovenskej futbalovej reprezentácie dal v 31 stretnutiach päť zásahov.