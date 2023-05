Neymara v nedeľu kontaktoval jeho bývalý tréner. Po telefóne sa rozprávali o viacerých veciach, ktoré môžu viesť k letnému megaprestupu. Skrížia opäť svoje futbalové cesty práve v Anglicku?

Kouč úradujúceho majstra Manchestru City Pep Guardiola údajne kontaktoval Neymara, ktorý v lete plánuje odchod z parížskeho Saint-Germain. Podľa francúzskeho média L’Equipe sa španielsky tréner pýtal na jeho zámery počas prestupového obdobia. Taktiež chcel zistiť bližšie informácie o duševnom rozpoložení a o zdravotnom stave svojho bývalého zverenca. Guardiola brazílskeho útočníka dobre pozná, keďže ho trénoval v Barcelone.

Zdroj: getty images

Brazílčan zažil vo francúzskej metropole nie veľmi úspešnú sezónu. Aj v aktuálnom ročníku futbalista zápasil s častými zraneniami a ďalšie sklamanie prišlo po vypadnutím v Lige majstrov, keď "Parížania" vypadli už v osemfinále proti nemeckému Bayernu Mníchov. Nespokojnosť s jeho výkonmi na ihrisku mu dali pocítiť predovšetkým fanúšikovia, keď začali proti Neymarovi rázne protestovať. Niektorí dokonca vyjadrili svoju nespokojnosť pred Brazílčanovým domom.

Zdá sa, že práve negatívna činnosť fanúšikov voči futbalistovi bola poslednou kvapkou. Neymar je údajne pripavený v lete opustiť Paríž, napriek tomu, že má s klubom platnú zmluvu až do roku 2027. Chelsea, Newcastle a Manchester United patrili medzi prvých záujemcov, avšak francúzske média informovali, že prvý kontakt napokon nadviazal práve Manchester City. Zatiaľ však nie je nič isté, no PSG nemôže hráčov prestup do Premier League v tejto fáze vylúčiť. Tridsaťjedenročná hviezda sa aktuálne aj naďalej zotavuje z operácie poranených väzov v členku a jeho budúcnosť je zatiaľ nejasná.