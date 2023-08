Bayern to myslí s Kaneom vážne: Klub poslal do Anglicka vylepšenú ponuku za šialené peniaze

Futbalový Bayern Mníchov predložil Tottenhamu Hotspur štvrtú ponuku za Harryho Kanea. Úradujúci nemecký majster je ochotný za kapitána londýnskeho tímu zaplatiť 120 miliónov eur bez bonusov.

Kane by v tíme nahradil útočníka Roberta Lewandowského, ktorý odišiel minulý rok do Barcelony. Bayern už predložil Tottenhamu tri ponuky, tá najnovšia však prevyšuje predošlú o 40 miliónov eur. Samotný hráč dal obom stranám termín na uzavretie dohody do začiatku sezóny Premier League, ktorú Spurs zahája v nedeľu na pôde Brentfordu. Vedenie oboch klubov malo rokovať do skorých stredajších hodín.

Podľa informácií agentúry DPA je 30-ročný kanonier naklonený zotrvaniu v londýnskom tíme - stotožňuje sa s prístupom nového trénera Angeho Postecogloua. Do vypršania súčasného kontraktu mu však zostáva jeden rok a v minulosti viackrát uviedol, že ju nechce predĺžiť. Spurs tak usilujú o jeho prestup, keďže môže o rok odísť ako voľný hráč. Bayern začne sezónu v sobotu zápasom nemeckého superpohára proti Lipsku. Bundesligu odštartuje o šesť dní stretnutím na ihrisku Brém.