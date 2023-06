Futbalový klub FC Bayern Mníchov má záujem získať do svojich radov kórejského stopéra Min-Jae Kima. S jeho zamestnávateľom SSC Neapol už prebehli úvodné rokovania.

Stredopoliar Neapola Kim Min-Jae sa údajne rozhodol, že chce toto leto prestúpiť do Bayernu Mníchov. Dvadsaťšesťročný hráč zohral kľúčovú úlohu pri zisku historického titulu Scudetto v Neapole, čo malo za následok záujem z celej Európy vrátane Manchestru United, Liverpoolu, Chelsea, Newcastlu United či Paríža Saint-Germain. Napriek záujmu zo strany Premier League a ďalších klubov sa zdá, že jeho nasledujúca destinácia bude práve v Bundeslige.

Kórejský obranca by mohol nahradiť francúzskeho reprezentanta Lucasa Hernandeza, ktorý už požiadal o prestup. "Počul som, že s ním rokuje Paríž St. Germain. Radi by sme si ho v tíme udržali, no musíme sa poobzerať po hráčskom trhu," prezradil podľa DPA klubový prezident Bayernu Herbert Hainer, ktorý zároveň poprel medializované správy, že na zozname Bayernu je aj stredopoliar West Hamu Declan Rice. Ten údajne mieri do Arsenalu Londýn.