Holandský futbalista Jurrien Timber sa stal novou posilou Arsenalu Londýn. Dvadsaťdvaročný obranca prestúpil ku "kanonierom" z Ajaxu Amsterdam, v ktorého akadémii pôsobil od roku 2014. Klub Premier League zaplatil za Timbera 40 miliónov eur, anglickému vicemajstrovi sa upísal na päť rokov.

Timber odohral za Ajax 85 stretnutí v Eredivisie. Ďalších 15 štartov pridal v Lige majstrov. S najslávnejším holandským klubom získal dva ligové tituly a jeden Holandský pohár. Za národný tím odohral 15 duelov, pričom sa predstavil aj na ME 2020 a minuloročnom svetovom šampionáte v Katare. "Sme veľmi šťastní, že môžeme priviesť Jurriena do Arsenalu. Je to hráč, ktorého obdivujeme už dlho, takže je to zásluha všetkých v našom tíme, že sa to podarilo. Je to mladý talentovaný hráč, ktorý zapadá do našej vízie," uviedol na oficiálnej klubovej webstránke športový riaditeľ Arsenalu Edu.

Zapadnutie Timbera do hernej filozofie tímu avizuje aj hlavný tréner Mikel Arteta: "Sme naozaj nadšení, že sa k nám pripojil. Je to všestranný obranca, ktorý zapadne do nášho systému a dodá mužstvu kvalitu. Je síce mladý, no dosiahol toho už veľa. Viackrát si vyskúšal, aké je to ísť na veľký medzinárodný turnaj, a tiež získal trofeje s Ajaxom."

Arsenal skompletizoval na konci júna prestup nemeckého stredopoliara Kaia Havertza z konkurenčnej Chelsea, za ktorého zaplatil takmer 76 miliónov eur. Londýnčania už dlhšie rokujú aj s ďalším rivalom z West Hamu o prestupe kapitána "kladivárov" Declana Ricea. Arsenal ponúka za anglického stredopoliara viac ako 122 miliónov eur.