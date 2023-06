Lisabon - Argentínsky futbalista Angel Di Maria je blízko návratu do Benficy Lisabon.

Podľa špecializovaného magazínu A Bola je dohoda oboch strán hotovou vecou a portugalský klub by mal o novej akvizícii informovať v piatok. Vedenie Benficy sa s 35-ročným majstrom sveta z nedávnych MS v Katare údajne dohodlo na ročnej zmluve s opciou.

Di Mariovi vyprší na konci júna kontrakt s Juventusom Turín a do staronového pôsobiska by mal odísť zadarmo. Dres Benficy si obliekal v rokoch 2007 - 2010, následne zamieril do Realu Madrid. V drese Juventusu odohral sezónu 2022/2023 a nedávno informoval, že v talianskom klube nebude pokračovať. Rozhodujúcim faktorom návratu skúseného krídelníka do Lisabonu by mal byť reprezentačný kolega Nicolas Otamendi, ktorý nedávno podpísal zmluvu s Benficou do roku 2025. O Di Mariu sa nedávno zaujímali aj kluby zo Saudskej Arábie i Inter Miami zo zámorskej MLS.