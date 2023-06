Anglický West Ham požaduje za svoj klenot v strede poľa Declana Ricea astronomickú čiastku. Majiteľ "Kladivárov" David Sullivan už oznámil, že ich kapitán môže opustiť klub.

West Ham bude požadovať za Angličan rekordnú sumu v hodnote približne 110 miliónov eur. Podobnú čiastku zaplatila napríklad Chelsea za Argentínčana Enza Fernandeza, ktorý pred tým pôsobil v Benfice. Dvadsaťštyriročný Rice doviedol v stredu svoje mužstvo k prvej veľkej európskej trofeji od roku 1965. Viac ako 70 000 fanúšikov čakalo v uliciach východného Londýna, aby mohli oslavovať spolu so svojimi hrdinami na čele s kapitánom Riceom.

Očakáva sa, že Arsenal sa v najbližších dňoch bude uchádzať o tohto anglického stredopoliara, pričom manchesterské kluby a Bayern Mníchov by ho mohli čoskoro nasledovať. Futbalistov prestup už potvrdil aj majiteľ klubu. "Musí to tak byť. Sľúbili sme mu, že môže odísť. On sa tak rozhodol. Počas jeho pôsobenia v klube nám veľmi pomohol. Nadišiel správny čas a musí pokračovať ďalej. My musíme získať namiesto neho náhradu. Nie je to niečo, čo by sme chceli, ale je to tak. Pred 18 mesiacmi sme mu ponúkli 200 000 libier týždenne. Odmietol to a chce odísť. Nemôžeme si udržať hráča, ktorý tu nechce byť," Povedal v rozhovore pre The Sun Sullivan.

Rice zdvihol nad hlavu významnú európsku trofej vďaka víťaznému gólu Jarroda Bowena vo finálovom zápase Európskej konferenčnej ligy, ktorým zdolal Fiorentinu 2:1. Do konca súčasnej zmluvy mu zostáva ešte rok a West Ham má opciu na jej predĺženie až do roku 2025. Rice však neustále vyjadroval túžbu hrať v Lige majstrov a bojovať o veľké ocenenia. Po stredajšom historickom víťazstve anglický stredopoliar však odmietol potvrdiť, či jeho 245. vystúpenie za klub bolo jeho posledné.