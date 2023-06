Nyon – Futbalisti FC Spartak Trnava si v 2. predkole Európskej konferenčnej ligy zmerajú sily s lotyšským FK Auda. V úvodnom stretnutí (27. júla) nastúpi víťaz Slovenského pohára na pôde súpera, o týždeň neskôr sa predstaví doma.

Už v 1. predkole EKL (13./20. júla) budú v akcii dva slovenské kluby. Pokiaľ FC DAC 1904 Dunajská Streda postúpi cez gruzínsky FC Dila Gori, v nasledujúcej kvalifikačnej fáze sa ako nasadený tím stretne s ukrajinským FC Vorskla Poltava. Ak MŠK Žilina vyradí estónsky FC Levadia Tallinn, čaká ho belgický KAA Gent. DAC aj MŠK by mali začať vonku.

Trnavský Spartak figuroval v 4. skupine hlavnej vetvy medzi nasadenými tímami. Jeho potenciálnymi protivníkmi na žrebe v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone boli Bohemians Praha, Kalmar FF, Kauno Žalgiris a ZTE FC.

DAC bol v 2. skupine nasadený, dostať mohol aj Adanu Demirspor, Sabah, FC Ordabasy Šimkent a víťaza zápasu Panevezys - FC Milsami Orhei. Žilina bola v 8. skupine nenasadená, do úvahy ako jej súperi prichádzali aj víťazi zápasov Riga FC - Vikingur Rejkjavík a Linfield FC - KF Vllaznia resp. FC Midtjylland a KuPS Kuopio.

V prípade, že úradujúci slovenský šampión ŠK Slovan Bratislava neprejde v 1. predkole Ligy majstrov cez FC Swift Hesperange, presunie sa do majstrovskej vetvy 2. predkola EKL. V nej by si zmeral sily so zdolaným zo súboja medzi Häckenom (Švéd.) a The New Saints (Wal.). Prvý zápas by hral vonku, odvetu na Tehelnom poli.

ďalšie termíny:

13. júla: prvé zápasy 1. predkola

20. júla: druhé zápasy 1. predkola

24. júla: žreb 3. predkola

27. júla: prvé zápasy 2. predkola

3. augusta: druhé zápasy 2. predkola

7. augusta: žreb play off

10. augusta: prvé zápasy 3. predkola

17. augusta: druhé zápasy 3. predkola

24. augusta: prvé zápasy play off

31. augusta: druhé zápasy play off