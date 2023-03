Nechcel to tajiť. Írsky futbalista James McClean na sociálnej sieti odhalil, že mu diagnostikovali autizmus.

Ír, ktorý si zahral aj v Premier League a v reprezentácii má takmer 100 štartov, sa s fanúšikmi podelil o túto informáciu na instagrame. „Bola to tak trochu cesta a teraz, keď mám diagnózu, cítim, že je čas sa o ňu podeliť. Ako všetci viete, moja dcéra Willow-Ivy je autistka,“ začal svoje rozprávanie McClean.

„Posledné štyri roky nám zmenili život tým najúžasnejším spôsobom, ale zároveň boli pre mňa ako otca mojej dcéry veľmi ťažké, keď som sledoval, ako prekonáva množstvo prekážok v živote a učí sa zvládať problémy, ktorým denne čelí.“

Futbalista si postupne začal všímať podobnosti medzi ním a jeho dcérou. „Čím viac sme sa s manželkou dozvedali o autizme, tým viac sme si začali uvedomovať, že som dcére veľmi podobný vo viac veciach, než sme si mysleli. Vidím na nej toľko drobných čŕt, ktoré vidím aj na sebe. Rozhodol som sa teda, že pôjdem na vyšetrenie poruchy autistického spektra,“ pokračuje vo svojom rozprávaní McClean, ktorý si nebol istý, či sa má o tieto správy podeliť s celým svetom.

„Chvíľu som zvažoval, či to mám zdieľať verejne, ale urobil som to pre Willow-Ivy, aby vedela, že ju chápem a že to, že je autistka, ju nebude a nikdy by ju nemalo brzdiť v dosiahnutí svojich cieľov a snov.“