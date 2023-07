Bratislava - Po úradujúcom futbalovom majstrovi ŠK Slovan Bratislava, vstúpia do bojov v pohárovej Európe aj ďalší dvaja slovenskí zástupcovia.

V 1. predkole Európskej konferenčnej ligy (EKL) sa predstaví vo štvrtok od 17.30 h na domácom ihrisku MŠK Žilina, ktorú čaká duel proti estónskemu Levadia Tallinn. Druhým zástupcom Slovenska v EKL je vicemajster FC DAC 1904 Dunajská Streda, ktorý privíta v rovnaký deň od 19.30 gruzínsky FC Dila Gori.

Žilina proti rozbehnutej Levadii

"Šošoni" majú za sebou štyri prípravné stretnutia, v ktorých ani raz neprehrali a zaznamenali bilanciu 1 víťazstvo a 3 remízy. Víťaz ligového play off o EKL zdolal iba druholigovú Považskú Bystricu (4:1). Následne Žilinčania remizovali s českým FC Trinity Zlín (2:2), rumunským FC Universitatea Kluž a v generálke s rakúskym Wolfsbergerom AC (2:2). "V prípravnom období sme mali dostatok času, aby sme zvládli veci, ktoré sme chceli. Vzhľadom na koniec minulej sezóny, v ktorom sa nám veľa vecí podporilo výsledkami, sme mohli skúšať ďalšie mechanizmy, resp. vypilovať tie, ktoré sme používali málo. Zvládli sme teda to, čo sme chceli zvládnuť. Vyladili sme to detailne, aby štvrtok dopadol čo najúspešnejšie," uviedol pre klubovú webstránku hlavný tréner Jaroslav Hynek, ktorého tím v prípade postupu čaká v 2. predkole belgický KAA Gent.

Žilinčania absolvovali aj sústredenie v Rakúsku, ktoré podľa Jána Minárika prispelo k pripravenosti na súťažný štart: "Sústredenie určite splnilo účel. Lepšie a viac sme si vysvetlili v tréningu aj na videách, čo chceme hrať a teraz to už len ukázať vo štvrtok." Žilina si naposledy zahrala play off Európskej konferenčnej ligy v sezóne 2021/22. Na český Jablonec však nestačili v oboch dueloch (1:5, 0:3). Tentoraz bude proti Žiline stáť aktuálny líder estónskej najvyššej ligy Levadia Tallinn. Klub pôsobí v súťaži hranej systémom jar - jeseň a po dvadsiatich kolách má na konte iba jednu prehru.

Rovnako ako Slovan Bratislava, Žilina, tak ani Dunajská Streda nenašla v príprave premožiteľa. DAC odohral päť zápasov, v ktorých si pripísal tri výhry a dve remízy. Ideálne bolo najmä načasovanie formy, keď tím zo Žitného ostrova zdolal vysoko 5:0 maďarský MOL Fehérvár a v generálke uspel proti Rapidu Viedeň (4:2).

Dunajská Streda ako favorit

Aj Dunajskostredčanov čaká súper z rozohranej súťaže. FC Dila Gori patrí v ligovej tabuľke po devätnástich kolách 5. miesto. "Viem, že Žilina s nimi postúpila, dokonca som tie zápasy aj sledoval. Samozrejme, dostaneme informácie o súperovi, ale bude to hlavne o nás. Odkedy zrušili výhodu gólu na ihrisku súpera, je jedno, či začíname doma alebo vonku. Dôležitý je celý dvojzápas, a to, kto z neho vyjde ako víťaz," povedal pre oficiálny web klubu útočník Matej Trusa. Mužstvo trénera Adriána Guľu sa v prípade postupu narazí na ukrajinský FC Vorskla Poltava. Dunajská Streda si zahrala predkolá EKL aj v sezóne 2022/23, keď prenikla až do 3. predkola. Postup si vybojovala cez severoírsky Cliftonville a tím Vikingur z Faerských ostrovov. Stopku DAC-u vystavila až rumunská Steaua Bukurešť.

Duel MŠK Žilina proti Levadii Tallinn povedie škótsky hlavný rozhodca David Dickinson. Stretnutie Dunajskej Stredy s FC Dila Gori bude rozhodovať austrálsky arbiter Jarred Gavan Gillett.