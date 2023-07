Bratislava 19. júla (TASR) - Futbalistov Žiliny čaká vo štvrtok v Tallinne náročná úloha. "Šošoni" si privezú do Estónska domáci triumf 2:1 z prvého zápasu, ktorý im dáva nádej na postup do 2. predkola Európskej konferenčnej ligy. Levadia Tallinn však pred týždňom ukázala pod Dubňom svoju kvalitu a zverenci Jaroslava Hyneka si musia siahnuť na dno síl, aby sa o týždeň v 2. predkole mohli postaviť proti belgickému KAA Gent.

Žilinčania doma rozhodli o svojom víťazstve v plnom závere, v štvrtej minúte nadstaveného času premenil jedenástku Patrik Myslovič. "Tento výsledok si vážime, no ešte nič neznamená. Jednogólové vedenie môže byť zradné. Čaká nás druhých deväťdesiat minút a všetko je otvorené. Znova potrebujeme ísť do zápasu pripravení naplno a ísť určite na víťazstvo. Nekalkulovať s jednogólovým náskokom. Podať najlepší výkon, aký budeme môcť," uviedol Myslovič pre klubový web.

"Šošoni" začali pred týždňom úvodný duel sezóny svižne a už v siedmej minúte otvoril skóre Dávid Ďuriš. Vedúci tím estónskej ligy nastúpil do druhého polčasu o poznanie aktívnejšie, odmenou mu bol gól z kopačky Agyiriho, ktorý využil hrubú chybu žilinskej obrany. "Ukázali svoju kvalitu, no tú sme ukázali aj my. Estónci boli silní na lopte, doma navyše budú ťažiť zo známeho prostredia. Verím, že kvalitatívne na nich máme, potrápime ich aj u nich, zvíťazíme a postúpime," vyhlásil 22-ročný stredopoliar.

Žilinčania sa na odvetný duel pripravovali cez víkend, v dueli proti Baníku Ostrava (0:0) dostali priestor hráči, ktorí výraznejšie nezasiahli do štvrtkového európskeho stretnutia. Myslovič však v zostave nechýbal. "Nám, ktorí sme nemali vo štvrtok potrebnú minutáž, padol vhod takýto duel. Bol to náročný protivník, my sme ho takticky zvládli, Ostravu sme do ničoho nepustili. Môžeme mať zápas navyše, určite nám stretnutie pomohlo."

Mladé žilinské mužstvo túži v Európe ísť ďalej, viacerí hráči si zahrali EKL aj pred dvoma rokmi. Po postupe cez Dilu Gori, Apollon Limassol a Tobol Kostanaj sa dostali až do play off, kde ich zastavil český Jablonec. "Tieto skúsenosti nám určite môžu pomôcť. Máme to zažité, skúsenosť to bola výborná a veľmi cenná. Zároveň musíme podporiť chalanov, ktorí to nezažili. Ako každý iný zápas však do toho potrebujeme dať všetko a ísť našou hrou za víťazstvom," uzavrel Myslovič.

Odvetný zápas 1. predkola EKL

štvrtok 20. júla 18.45 SELČ /štadión Lilleküla, Tallinn/

Levadia Tallinn - MŠK Žilina, rozhodujú: Miloš Savovič - Aleksandar Djikanovič, Nikola Radulovič (všetci Č. Hora)/prvý zápas 1:2/



predpokladaná zostava Žiliny: Belko – Minárik, Stojčevski, Nemčík – Rusnák, Adang, Myslovič, Bari – Kaprálik, Jambor, Ďuriš