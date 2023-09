Trnava - Po víťazných zápasoch v Šuranoch a Michalovciach je nálada v tíme Spartaka Trnava výborná. Dobre naladení hráči odleteli v stredu popoludní z piešťanského letiska do bulharského Razgradu, aby na horúcej pôde Ludogorca stihli večerný tréning.

S tímom odletel aj stredopoliar Spartaka Roman Procházka (34), ktorý bulharského súpera pozná z pôsobenia v Levski Sofia. „Čaká nás ťažký súper, nakoľko Ludogorec vždy oplýval kvalitnými hráčmi, najmä zo zahraničia. Je to bohatý klub, ktorý sa vie posilniť na každom poste. Keď som hrával v Levski, tie zápasy mali vždy silný náboj, lebo oba celky hrali o špicu tabuľky. Duely mali svoj náboj aj vďaka plným tribúnam,“ zaspomínal kapitán Spartaka, ktorý však pravdepodobne nepovedie svoj tím v provom skupinovom zápase Trnavy v Európskej konferenčnej lige.

„Určite by som si veľmi rád zahral, ale asi budem iba náhradníkom. Som z toho sklamaný, ale prvoradý je úspech kolektívu. Tréner Michal Gašparík sa rozhodol postaviť tím na piatich obrancov, aby sme dokázali eliminovať silnú stránku súpera, a to jeho ofenzívne krídla.“

Trnavčania by si chceli odniesť z Bulharska aspoň bod a spoliehajú sa aj na nové akvizície v klube. „Súper je silný v ofenzíve, ale má problémy v obrane, čo by sme mohli využiť aj vďaka skúsenostiam Michala Ďuriša. V lige sa Ludogorcu veľmi nedarí, čo by mohlo oslabiť ich psychiku. Dôležité bude, ako koncentrovane do zápasu vstúpime. Hoci sú domáci jasným favoritom, sú zrejme jediným súperom, s ktorým by sme v skupinovej fáze mohli uhrať dobrý výsledok. Bude to o taktike, vďaka ktorej by sme mali remízu uhrať,“ dodal Roman Procházka.

Odleteli bez Štetinu

Trnavčania do zápasu v Razgrade nastúpia v nových dresoch, no bez stopéra Lukáša Štetinu, ktorý s tímom neodletel. Podľa našich informácií mal na rannom tréningu žalúdočné problémy. Jeho miesto by mal zaujať Nicolas Gorosito.