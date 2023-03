Ani si nepípne. Medzinárodná futbalová federácia FIFA rozšírila tresty pre funkcionárov Juventusu Turín za finančné podvody pri prestupoch na celý svet. Medzi potrestanými je aj viceprezident klubu a bývalý český futbalista Pavel Nedvěd, ktorý randí so slovenskou speváčkou Darou Rolins.

„Na základe žiadosti talianskej futbalovej asociácie FIGC predseda disciplinárnej komisie FIFA rozhodol, že rozšíri sankcie udelené FIGC niekoľkým futbalovým funkcionárom tak, aby mali celosvetový dopad,“ odkázala FIFA.

Juventus už za machinácie pri prestupoch prišiel o 15 bodov v tejto sezóne. Za branie protiprávnej provízie a vykazovanie falošných ziskov investorom bolo vedenie „starej dámy“ potrestané. Nedvěd a kompletná správna rada na čele s predsedom Andreom Agnellim skončili v klube už na jeseň. Čech si odpykáva 8-mesačný dištanc a momentálne nepôsobí pri futbale. Horšie na tom je Fabio Paratici, ktorý dostal stopku na dva a pol roka. Od roku 2021 je riaditeľom v Tottenhame a mal by hľadať nového trénera po konci Antonia Conteho. Skôr sa však očakáva, že budú hľadať nového riaditeľa miesto neho. To však nie všetko. Obvinenému vedeniu hrozí súd, či sa uskutoční, to sa ešte nerozhodlo.