Bazilej - Jeden z otáznikov pre trénera Vladimíra Weissa pred úvodným osemfinálovým súbojom Európskej konferenčnej ligy na štadióne FC Bazilej je ten, kto nahradí v strede poľa Jabu Kankavu.

Futbalistom Slovana Bratislava nemôže gruzínsky stredopoliar pomôcť pre kartový trest, v hre je tak alternatíva s Filipom Lichým, alebo Uchem Agbom. Hráči slovenského majstra si chcú vo štvrtkovom dueli (21.00 h) vybojovať čo najlepšiu pozíciu do odvety a Weiss zdôraznil, že jeho tím nemôže len brániť, ale musí byť odvážny aj smerom dopredu.

Okrem Kankavu v stredu odcestovala do Švajčiarska celá súpiska Slovana, ktorú majú tréneri k dispozícii pre zápasy v EKL. Lichý na ňu pribudol z tzv. B-listu, kde sa nachádzajú hráči narodení po roku 2001. S A-mužstvom na zápas odcestovala aj dvojica z juniorky - 19-ročný stredopoliar Matúš Koseček a 17-ročný ofenzívny hráč Nino Marcelli. "Musíme Jabu nahradiť. Snažíme sa vymyslieť to najlepšie. Máme tu Agba a Lichého, po tréningu sa rozhodneme, v akom rozostavení nastúpime. Máme jeden-dva otázniky, ale nemám dôvod meniť zostavu, ktorá hrala v lige proti Trnave. Musíme hrať smerom dopredu odvážne, nemôžeme hrať iba defenzívne. Verím, že urobíme dobrý prvý krok v tomto dvojzápase. Nie sme favorit, je to play off, je to 50 na 50," povedal tréner Slovana na stredajšej tlačovej konferencii.

Slovan sa s Bazilejom stretol už v skupinovej fáze, vlani v októbri vyhral vo Švajčiarsku 2:0 a doma remizoval 3:3. Tieto zápasy "belasých" nakopli a napokon ich posunuli k triumfu v H-skupine. Švajčiarsky tím vo februári zmenil trénera, Weiss k tomu povedal: "Sú to tí istí hráči, ale nový tréner. A nový tréner vždy prinesie niečo nové. Čo náš čaká zajtra, to je ťažké predpovedať. Domáci budú mať možno niekedy aj drvivý tlak, ale my nemôžeme panikáriť. My máme skúsenejšie mužstvo ako oni, musíme byť silní na lopte."

Na stredajší duel sa tešia aj hráči, obranca Jurij Medveděv za kabínu uviedol, že túto fázu európskej súťaže berú hráči ako odmenu: "Je to pre nás veľký úspech zahrať si osemfinále EKL. Chceme sa pobiť o postup. Máme za sebou dobrý zápas proti Trnave, to nás pozitívne naladilo na zajtrajší zápas. Ale bude to iný zápas než minule. Bude to ťažšie, Bazilej nám má čo vracať. Ale my chceme zopakovať ten výsledok 2:0. Bude to náročné, ale máme svoj cieľ. Vtedy nám nikto neveril, ale hrali sme veľmi tímovo. Nebojíme sa, ale rešpekt máme. Ale ten majú aj oni pred nami."

Na štadióne Sv. Jakuba sa však budú chcieť vytiahnuť aj domáci. Zverenci Heika Vogela, ktorý na lavičke tímu nahradil vo februári Alexa Freia, zvíťazili v sobotu v lige 1:0 na pôde Luzernu a právo účasti v osemfinále proti Slovanu si vybojovali v šestnásťfinále EKL, keď v dvojzápase zdolali turecký Trabzonspor (0:1 a 2:0). "Slovan je ťažký súper, proti ktorému sa ťažko hrá, to sme videli v skupinovej fáze. Nepotrebujú veľa šancí na strelenie gólu a my musíme byť sústredení a pripravení viac ako 90 minút. Zajtra sa nič nerozhodne. Slovan sa pokúsi vytvoriť si dobrú východiskovú pozíciu do zápasu, ktorý bude hrať o týždeň doma, my sa pokúsime o to isté," povedal Vogel.