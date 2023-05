Futbalisti West Hamu United zvíťazili v úvodnom zápase semifinále Európskej konferenčnej ligy na domácej pôde nad AZ Alkmaar 2:1. V druhom stretnutí prehrala favorizovaná Fiorentina s premožiteľom bratislavského Slovana v osemfinále FC Bazilej 1:2. Odvety sú na programe o týždeň 18. mája.

West Ham United - AZ Alkmaar

West Ham vstúpil do zápasu ako favorit a v prvom polčase bol nebezpečnejší, no svoje pološance nepremenil a v závere inkasoval. V 42. minúte sa po akcii na ľavej strany oprel z diaľky do lopty Tijjani Reijnders a strelou k ľavej žrdi otvoril skóre. Domáci zostali po góle dlho zaskočení a prvú veľkú šancu si vytvorili až po hodine hry, no Jared Bowen minul. O štyri minúty neskôr však rozhodca odpískal penaltu po tom, čo brankár hostí Ryan zasiahol do tváre toho istého hráča a Said Benrahma vyrovnal. West Hamu sa nakoniec podarilo otočiť skóre, v 76. minúte rozhodol z dorážky po rohu Michail Antonio.

AC Fiorentina - FC Bazilej

Vo Florencii mali síce prvú veľkú šancu hostia, no v 25. minúte sa ujali vedenia aktívnejší domáci, keď sa po rohu a priťuknutí presadil hlavou Arthur Cabral. Bazilejčania sa smerom dopredu dlho trápili, no v druhej polovici svoj výkon vygradovali a dokázali otočiť skóre. V 71. minúte si nabehol na stred šestnástky Andy Diouf a jeho prízemná strela zapadla k pravej žrdi. V tretej minúte nadstaveného času rozhodol Zeki Amdouni, na ktorého zabudla domáca obrana a zakončil zo stredu šestnástky.