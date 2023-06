Šport24.sk Futbal Ostatné Vyzlečený dres? Oslava so spoluhráčmi? Zabudnite. Futbalista v Dánsku si dal po góle pivo ×

Niekto si po góle vyzlečie dres, iný oslavuje v klbku so spoluhráčmi. Futbalista dánskeho treťoligového klubu Aarhus Fremad Lucas From oslavuje inak. Všetko sa odohralo v poslednom zápase sezóny, v ktorom hráči Aarhus vyhrali nad AB Kodaň 5:2 a jedným gólom prispel k trojbodovému zápisu aj spomínaný From. Ten zvyšoval skóre na 4:2 a po góle utekal mimo ihriska do pojazdného bufetu. V ňom si na oslavu svojho presného zásahu vychutnal pár dúškov piva a okamžite sa stal hitom internetu.