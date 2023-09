Buenos Aires - Argentínsky futbalista Lionel Messi možno nenastúpi za svoju krajinu v druhom zápase kvalifikácie o postup na MS 2026 na pôde Bolívie. Podľa reprezentačného trénera Lionela Scaloniho pociťuje únavu.

Tridsaťšesťročný kapitán úradujúcich svetových šampiónov do Bolívie odcestuje, no o jeho štarte v zápase v La Paze, ktorý sa bude hrať v nadmorskej výške nad 3000 metrov, sa rozhodne na poslednú chvíľu. Duel je na programe v utorok o 22.00 SELČ.

Argentínčania odštartovali kvalifikáciu víťazstvom 1:0 doma nad Ekvádorom, keď o jediný gól sa postaral práve Messi. "Leo cítil únavu, preto sa nechal vystriedať. Teraz nie je potrebné s ním hovoriť o štarte v ďalšom zápase. Uvidíme, ako to pôjde," povedal Scaloni v nedeľu na tlačovej konferencii podľa AP. Kouč Argentíny zároveň prezradil, že by rád nastúpil v Bolívii s identickou základnou zostavou ako proti Ekvádoru, no zmeny možno budú nevyhnutné.