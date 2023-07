Rok 2023 sa nesie v duchu osláv 100. výročia jedného z najúspešnejších slovenských futbalových klubov FC Spartak Trnava. Čerešničkou bude zápas proti

Účastník La Ligy má na svojom konte šesť ligových titulov a osem triumfov v španielskom Kráľovskom pohári. Valencia triumfovala aj v španielskom Superpohári, trikrát vyhrala Pohár UEFA (1962, 1963 a 2004) a dvakrát európsky Superpohár (1981, 2004). Vo svojej klubovej vitríne má aj Pohár víťazov pohárov z roku 1980, keď vo finále zdolala Arsenal. Duel na Štadióne Antona Malatinského je na programe v sobotu 22. júla o 18.00 h. Informovala o tom oficiálna webstránka Spartaka.

FC Spartak Trnava - Valencia C.F. Zdroj: Jakub Fuzak

„Počas celého roka, ktorý sa nesie v znamení stého výročia vzniku nášho klubu, sme organizovali alebo sa podieľali na viacerých akciách spojených s naším klubom. Najviac nás teší, že sa nám nielen podarilo získať finále Slovenského pohára na našom štadióne v Trnave, ale že sme doňho prebojovali a obhájili trofej pred vypredaných štadiónom. Boli to neopakovateľné momenty, ktoré by sme si chceli opäť pripomenúť. Snažili sme sa do Trnavy prilákať na oslavu storočnice klub z niektorej z top líg sveta. Nebolo to jednoduché, ale sme radi, že príde Valencia z La ligy. Radi by sme, aby si tento zápas užili nielen hráči, ale najmä naši fanúšikovia, ktorí vedia vytvoriť fantastickú atmosféru," znie z tábora spartakovcov. Majitelia permanentiek a členovia spartakovskej RODZINY majú vstup so zľavou.