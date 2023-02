Vlhovú v Lausanne sprevádzali asistent trénera Matej Gemza, fyzioterapeutka Ivana Gašpáreková a manažér tímu, brat Boris Vlha. On sa však pre zdravotné ťažkosti na návšteve sídla MOV a Olympijského múzeu nezúčastnil.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová absolvovala dvojdňovú návštevu hlavného mesta svetového olympizmu, švajčiarskeho Lausanne. Počas nej navštívila sídlo Medzinárodného olympijského výboru (MOV), aj Olympijské múzeum a strela sa aj s prezidentom MOV Thomasom Bachom. Informoval o tom web olympic.sk.

Zlatá medailistka v slalome z Pekingu 2022 využila na návštevu krátke voľnejšie obdobie po svetovom šampionáte v Courcheveli a Méribeli a pred pretekmi Svetového pohára v Crans Montane. Vlhovú v Lausanne sprevádzali asistent trénera Matej Gemza, fyzioterapeutka Ivana Gašpáreková a manažér tímu, brat Boris Vlha. On sa však pre zdravotné ťažkosti na návšteve sídla MOV a Olympijského múzeu nezúčastnil. Tréner Mauro Pini taktiež chýbal, keďže si odskočil domov.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v Lausanne v spoločnosti prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasa Bacha. Zdroj: Instagram/athlete365

V sídle MOV sa Vlhová neplánovane stretla aj s prezidentom Bachom, ktorý trojnásobnej olympioničke odovzdal certifikát OLY. Tým sa môžu honosiť olympionici z celého sveta, ktorí si skratku OLY môžu uvádzať aj na vizitkách či pri oficiálnej komunikácii. "Mali sme po svetovom šampionáte dva voľné dni. Viacerí členovia nášho tímu ich využili na návštevu rodín, ale my sme si vybrali návštevu Lausanne. Bolo to pre nás dobré spestrenie času, keď sme nemohli trénovať a bolo to pre nás aj mentálne preladenie na niečo iné. Vedeli sme, že v sídle MOV majú olympijskí medailisti možnosť zapísať sa na sklenenú stenu. Petra to chcela využiť a zároveň si pozrieť sídlo MOV. Počas našej návštevy o jej prítomnosti informovali prezidenta MOV Thomasa Bacha, ktorý ju prišiel pozdraviť a odovzdal jej certifikát OLY," prezradil pre olympic.sk Matej Gemza.

Na druhý deň Vlhová a členovia jej tímu v Lausanne navštívili Olympijské múzeum, ktoré obsahuje športové a olympijské zbierky. Slovenská lyžiarka tam zapózovala pri svojej prilbe, ktorú po vlaňajších ZOH venovala múzeu, aj pri jej pretekárskych lyžiach, ktoré múzeu poskytla firma Rossignol.

V Olympijskom múzeu sú artefakty aj od ďalších slovenských olympijských víťazov - biatlonistky Anastasie Kuzminovej, či vodných slalomárov Michala Martikána i Petra a Pavla Hochschornerovcov.