BRATISLAVA - Už to nie je žiadne malé dievčatko. Z mladšej dcéry nášho legendárneho futbalistu Róberta Vitteka a jeho exmanželky Patricie Vittek Cynthii vyrastá pôvabná mladá žena. Nielen to, po matke zdedila spevácky talent a v hudobnom priemysle sa jej predpovedá veľká budúcnosť.

Thia je nielen pekná, ale aj talentovaná, a tak nečudo, že už stihla rozbehnúť aj spevácku kariéru. S tou je naplno pomáha jej mama Patrícia, po ktorej s najväčšou pravdepodobnosťou zdedila spevácky talent. Jej slávny otec spomína na obdobie, keď doma zistili, že sa začne primárne zameriavať na spev. „Obe dcéry veľmi rady tancovali. Najmä Thia. Asi to ale prišlo vekom, že ju viac začal baviť spev. Stále si spievala, skúšala si to a nejako to došlo až k tomu, že sa spevu chytila a začala sa mu venovať naplno,“ odhalil pre Šport24.sk Róbert Vittek.



Náš bývalý skvelý futbalista je nadšený z toho, že sa jeho milovaná dcéra našla v niečom, čo ju napĺňa a dáva do toho množstvo energie. „Veľmi ma to teší. Jedna vec je talent, ale druhá vec je to, že veľmi chce a je cieľavedomá. Vo svojej ceste a cieľoch, ktoré má ide spôsobom, že nič ma nezastaví a idem si pre to. To je jej obrovská devíza. Bez tréningu a motivácie by to nešlo, aj keď máte talent. Naučiť sa spievať určite nie je jednoduché,“ nechal sa počuť.



Zaujímalo nás aj to, po kom mohla Cynthia Vitteková zdediť spevácky talent. Hoci odpoveď už asi všetci tušia, tak jej otec sa na tom poriadne pobavil. „Ja som bol športovec, takže po mne to určite nemá. Spev rozhodne nie je moja parketa. Treba určite hľadať u jej maminy, ktorá sa tomu venovala,“ povedal s úsmevom.



Róbert Vittek je legendou našej reprezentácie a takisto Slovana Bratislava. Často sa pohybuje v celebritných kruhoch, kde sú aj ľudia z hudobného priemyslu. Hoci podľa vlastných slov nič nezisťoval, tak napriek tomu sa k nemu dostalo to, ako vnímajú spevácky talent jeho dcéry profesionáli i laici. „Od mnohých mojich známych, najmä tých, ktorí sa pohybujú v hudobnom priemysle počúvam pozitívnu spätnú väzbu na to, ako spieva. Dokonca aj od neznámych. To ma veľmi teší a som na ňu hrdý. V každom prípade je len na začiatku a je len na nej, že ako sa k tomu postaví. Myslím si ale, že keď bude mať taký prístup, ako teraz, tak to môže dotiahnuť ďaleko,“ vysvetľoval pre Šport24.sk náš bývalý hviezdny útočník.



Iba 15-ročná Cynthia už má za sebou viacero vystúpení. Stretla sa aj s významnými slovenskými interpretmi, ako napríklad rapermi Rytmusom a Egom. Napriek tomu, že ju jej otec počul neraz spievať, tak na dcérinom vystúpení zatiaľ nebol. „Úprimne nie, že by som nechcel, ale nechcem na ňu vyvíjať nejaký zbytočný tlak. Zatiaľ len začína s kariérou. Nechcel som sa na jej vystúpenie pozrieť možno aj preto, aby si niekto nemyslel, že to má vďaka môjmu, alebo mamininmu menu. Chcem, aby si to vybojovala sama, vlastnou drinou,“ dodal Róbert Vittek.