Riga/Gent - Z dvojice slovenských zástupcov majú reálnu šancu na postup do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy už iba futbalisti Spartaka Trnava.

Víťaz Slovenského pohára a tretí tím uplynulej sezóny najvyššej slovenskej súťaže hral na pôde lotyšského FK Auda viac ako hodinu bez vylúčeného argentínskeho stopéra Nicolasa Gorosita a napokon sa mu podarilo vybojovať remízu 1:1. Mladý tím MŠK Žilina dostal v úvodnom zápase 2. predkola EKL lekciu od Gentu, po prehre 1:5 v Belgicku bude odveta pod Dubňom už len formalita.



Spartak mal súpera dobre prečítaného a v 8. minúte sa ujal vedenia po góle stopéra Sebastiana Kóšu. "V úvode mali aj oni šancu, ale potom sme sa dostali do zápasu a strelili sme rýchly gól. Štandardky sme nacvičovali, Procházka to vrátil dnu a ja som si loptu dosledoval a skóroval. Pre nás to bol fyzicky náročný zápas, ale darilo sa nám vykrývať priestory. Až na jednu situáciu sme riešili situácie dobre," zhodnotil duel 19-ročný stopér Trnavy.

Do 35. minúty plnili hostia taktické pokyny a mohli pridať ďalšie góly. Následne ovplyvnilo dianie na ihrisku prísne vylúčenie Gorosita, ktorý za faul v strede ihriska dostal druhú žltú a teda červenú kartu. "Zasiahol loptu a potom trafil nohu hráča, ktorý tam vbiehal. Neviem, aké sú pravidlá, ale všetci sme sa čudovali. Myslím, že aj tréner súpera povedal, že takú červenú kartu nevidel. Zmenilo to priebeh celého zápasu. Takáto vec, keď sa stane, vás dokáže vyradiť z pohárov. Chvalabohu, že sme to až na jeden zábeh a gólovú bodku Ramiresa ustáli. Chalani to odmakali," pochválil svoj tím tréner Michal Gašparík.

Po prestávke sa rozhodol zmeniť rozostavenie mužstva a zareagovať na prípadný tlak lotyšského tímu. "Auda má vo svojej lige najlepšie držanie lopty, a keď sme mali o jedného hráča menej, tak to bolo veľmi ťažké. V druhom polčase sme tam potrebovali dostať výšku, preto tam išiel Zeljkovič. Prešli sme na systém 5-3-1, behali sme veľmi veľa bez lopty, ale tí chalani to upracovali. V prvom polčase sa nadstavilo päť minúť, v druhom desať a siahli si na dno svojich síl. Ten bod dnes musíme brať a verím, že doma budeme kvalitní, dokážeme si vytvárať šance a dokážeme ich aj premeniť," dodal Gašparík. Odveta je na programe vo štvrtok 3. augusta o 17.30 na Štadióne Antona Malatinského. Víťaz nastúpi v 3. predkole proti lepšiemu z dvojice Lech Poznaň - Kauno Žalgiris (prvý zápas 3:1).

Gent rozobral Žilinu

Duel v Gente bol pre žilinské mužstvo veľká škola. Proti štvrťfinalistovi vlaňajšej edície EKL mali hostia iba 30-percentné držanie lopty, pomer striel bol 23:2. Jednogólové manko "šošonov" pred odchodom do kabín bolo ešte lichotivé, po prestávke sa zápas zmenil na exhibíciu. "Výsledok znie hrozivo, no súper nepremenil ešte viacero ďalších príležitostí, ktoré si vytvoril. Pri prvých troch kľúčových inkasovaných góloch to boli naše hrubé chyby, ktorých sme sa nemuseli dopustiť. Chceli sme ísť do zápasu s čo najväčšou odvahou hrať, byť presní a posunúť náš level stresu vyššie, ale myslím si, že nie všetci to zvládli uchopiť tak, aby sme viac vzdorovali a boli nebezpečnejší. V prvom polčase sme nemali prakticky nič, i keď sme ho ustáli slušne. Držali sme dobrý výsledok, ktorý nám dával šancu aj do druhého polčasu. Po zmene strán však prišli zásadné chyby pri zlej rozohrávke pred druhým gólom a vylúčenie Dominika Javorčeka. Proti takej sile, akú mal Gent, už to bolo následne veľmi ťažké. Hoci sme zaznamenali čestný presný zásah, tak po vylúčení už prišla smršť Gentu, po ktorej sme mohli byť radi aj za výsledok 5:1. Pred odvetou sme po tomto výsledku a pri sile súpera veľmi ďaleko vzdialení, aby sme sa k postupu vôbec dokázali priblížiť," zhodnotil duel tréner Jaroslav Hynek.

Brankár Ľubomír Belko mal plné ruky práce, na čo nie je v slovenskej lige zvyknutý. "Do druhého polčasu sme išli s tým, že chceme udržať dobrý výsledok. Súper ale ešte viac pridal, bol ešte viac nebezpečný a asi zaslúžene sa to napokon skončilo výsledkom 5:1. Osobne som sa pripravoval na to, že budem mať dostatok práce a chcel som v čo najväčšej miere pomôcť tímu. Mrzí ma druhý inkasovaný gól, po ktorom sa to už s nami ťahalo až do konca. Gent ukázal celkovo veľkú kvalitu na lopte a výborný pressing, z čoho sa nám ťažko vychádzalo. Teraz však na to musíme zabudnúť, zdvihnúť hlavy, sústrediť sa na ligu a získať s Ružomberkom tri body," citoval Belka oficiálny web MŠK. Odveta je na programe vo štvrtok 3. augusta o 20.00 h v Žiline. Víťaz dvojzápasu sa stretne s úspešnejším zo súboja medzi Linfieldom a Pogoňom Štetín (prvý zápas 2:5).