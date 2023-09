Slovenská futsalová reprezentácia otvorí zápasy elitného kola kvalifikácie o postup na MS 2024 proti Francúzom. Duel je na programe v sobotu 16. septembra v Leviciach, kde si reprezentácia rozložila aj svoj tréningový stan.

Zverenci Mariána Berkyho absolvovali vo štvrtok oficiálne fotenie v nových dresoch a zatrénovali si v dejisku zápasu. "Zraz sme odštartovali už v utorok, prišlo všetkých šestnásť povolaných hráčov. Bohužiaľ, dvaja hráči prišli z českej súťaže so zraneniami - Matúš Ševčík a Gabriel Rick. Dávame ich postupne dokopy. Najbližšie hodiny ukážu, či s nimi budeme môcť počítať do zápasu," uviedol pre fustalslovakia.sk hlavný tréner.

Jeho zverenci si na úvod kvalifikácie zmerajú sily so silným Francúzskom. Okrem neho majú v skupine aj Chorvátsko a Nemecko. "Radi by sme s favorizovaným Francúzskom hrali vyrovnanú partiu, viac sa budeme zameriavať na defenzívu, mali by sme vychádzať z dobrej obrany do rýchlych brejkov. Náš prvý súper je veľmi rýchly a dynamický tím, má veľmi technických hráčov, ktorí hrajú agresívne. Musíme si dávať veľký pozor, aby sme zbytočne nestrácali lopty a aby sme našu taktiku dodržiavali. Musíme byť odvážni a vytvárať si šance, ktoré musíme premieňať," pokračoval tréner.

Na zraz prišiel dobre naladený kapitán tímu Peter Kozár, ktorého čaká 130. zápas v najcennejšom drese: "Sme radi, že sa po dlhšom čase konečne vidíme. V mužstve panuje spokojnosť, v nohách máme už prvé tréningové jednotky. Pomaly pridávame a veríme, že sa dobre pripravíme na nášho prvého súpera. Čaká nás rýchly, technicky dobre pripravený tím, užitočné informácie máme, budeme musieť hrať zodpovedne a vyvarovať sa chýb."

Zverenci šéftrénera reprezentácií Mariána Berkyho ešte nikdy v histórii neštartovali na MS, na európskom šampionáte si už zahrali, keď v Holandsku v roku 2022 postúpili pri svojej prvej účasti do štvrťfinále. V skupine v Amsterdame prehrali s Ruskom 1:7, historický gól strelil kapitán Kozár. Po remíze s Poľskom 2:2 vybojovali v Groningene postup do vyraďovacej fázy víťazstvom 5:3 nad Chorvátskom, cestu do semifinále im však ukončili favorizovaní Španieli (1:5).

program zápasov:

16. septembra o 17.20 h, ŠH Levice: SR - Francúzsko

20. septembra o 19.00 h, Športový Dom Mate (Pula): Chorvátsko - SR

5. októbra o 18.30 h, EWS Arena (Goppingen): Nemecko - SR

9. októbra o 18.30 h, ŠH Levice: SR - Nemecko

14. decembra o 21.05 h, Espace Mayenne (Laval): Francúzsko - SR

20. decembra o 18.30 h, Levice/Bratislava: SR - Chorvátsko