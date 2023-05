Počas zápasu africkej Ligy majstrov došlo k šokujúcemu momentu. Fanúšik ukradol motorovú pílu, s ktorou sa prechádzal po tribúne. Na štadióne vypukli nepokoje, pričom časť tribúny skončila v plameňoch.

K incidentu došlo počas polčasovej prestávky duelu medzi Espérance Sportive de Tunis a JS Kabylie. Po prvých 45 minútach hry odvetného zápasu štvrťfinále sa začali problémy, ktoré sa rýchlo vymkli spod kontroly. Fanúšikovi ES Tunis sa podarilo dostať k motorovej píle, s ktorou sa bezhlavo prechádzal po štadióne. Neznámeho muža videli, ako pílu drží v nebezpečnej blízkosti od ostatných priaznivcov a snaží sa niečo rozrezať na podlahe. Medzitým iní demolovali štadión, rozbíjali ploty a založili obrovský oheň.

Podľa dostupných informácií sa chuligánom ES Tunis podarilo dostať k motorovej píle, lopate, kladivu a ďalšiemu vybaveniu tak, že sa vlámali do miestnosti údržby štadióna. Jeden z fanúšikov dokonca prepašoval do útrob štadióna zapaľovač, s ktorým tuniskí priaznivci zapálili oheň. Polícia v Tunisku už pátra po zodpovedných výtržníkoch. ES Tunis na domácom ihrisku dokázal postúpiť cez alžírskeho súpera do semifinále.