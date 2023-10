Bratislava - Slovenská kajakárka Eliška Mintálová splnila svoj plán - druhá polovica uplynulej sezóny jej priniesla dve medaily z vrcholových podujatí a najmä olympijskú miestenku. S jednolistým pádlom bude Slovensko reprezentovať 18-ročná "obojživelníčka" Zuzana Paňková.

Mintálová podľa vlastných slov vypustila úvodnú polovicu sezóny a v lete sa sústredila na internú kvalifikáciu. Hneď v prvých pretekoch v La Seu získala svoj prvý triumf na podujatí SP a v Londýne sa stala vicemajsterkou sveta. Na kanáli z OH2012 nestačila len na suverénku K1 i C1 Jessicu Foxovú z Austrálie. "Už počas zimnej prípravy som vedela, že to bude predolympijská sezóna a všetky sily sme nechávali až na jej druhú polovicu. Verila som, že si miestenku vybojujem. Mali sme skvelú letnú prípravu a cítila som to aj na vode. Potom som to dokázala aj na prvom ´sveťáku´ a zdolala som najväčšiu favoritku, aká v tomto športe je. Darilo sa mi aj na majstrovstvách sveta, bolo to síce striebro, ale má cenu zlata," povedala 24-ročná pretekárka pre TASR. V minulosti jej komplikovali kariéru aj zranenia, túto možnosť si však teraz nepripúšťala. "Keby som na to myslela, možno sa niečo stane, ale snažím sa sústrediť na každé jedny preteky. V Seu som bola prechladnutá, ale nebrala som to ako obmedzenie. Po finálovej jazde som vedela, že som dosiahla strop a musím si oddýchnuť."

Olympijský kanál jej vyhovoval, no v semifinále "chytila" päťdesiatku. Pripustila, že k chybe mohla viesť aj únava. "Bolo to veľmi náročné, po Londýne som bola doma len dva a pol dňa, nestíhala som ani spať a jesť, boli tam mediálne povinnosti. V Paríži sme si chceli kanál najazdiť a brali sme to tréningovo. V prvej aj druhej rozjazde sme ukázali, že tam viem jazdiť. Vypadnutie v semifinále neberiem ako neúspech," povedala kajakárka.

Paňková štartovala v uplynulej sezóne okrem elitnej úrovne aj v kategórii do 23 rokov. Na domácich MEJ v Čunove bola pri všetkých medailách a predstavila sa aj vo všetkých disciplínach. "Trocha to nestíham, je to o tom určiť si priority a potom to dobiehať. Zvládam to vďaka rodine a škole, veľmi mi pomáhajú," povedala Paňková pre TASR. Väčší stres ako svetový šampionát jej robila interná kvalifikácia: "Interná nominácia mi robila väčší stres, až po MS som si uvedomila, že som na nich štartovala." Z dôvodu nabitého programu vynechala aj juniorský svetový šampionát v Krakove, ako súčasť oddychu sa zúčastnila aj na podujatí Red Bull 400, kde súťažiaci bežali na skokanský mostík na Štrbskom plese. "Tréner mi dal voľno a ja som si povedala prečo nevybehnúť mostík na Štrbskom plese. Majstrovstvá som ale vynechala, aby som sa pripravila na Seu, potrebovala som nielen pretekať ale aj trénovať," vysvetlila mladá kanoistka.

Paríž si zaistila rok po juniorskom titule v C1 v Iveri. "Je to úžasné, na jednej strane ma moja práca baví a našiel som sa v nej. Chcem poďakovať slovenskej kanoistike aj Športovému centru polície, že Zuzana má od začiatku kariéry naozaj všetko, čo potrebuje. Je super pracovať s dievčaťom, ktoré má motiváciu a chce byť úspešné," povedal na adresu svojej zverenky tréner Peter Murcko.