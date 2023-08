V doposiaľ poslednom dueli Lionel Messi zariadil výhru svojho Miami nad Orlandom 3:1 dvomi gólmi. Argentínska superhviezda od svojho príchodu zaznamenala v troch zápasoch päť presných zásahov a výrazne pozdvihol úroveň mužstva. V spomínanom dueli mal aj však konflikt s protihráčom. V takejto pozícii ho veru často nevídame.

MESSI IS ABSOLUTELY ON SMOKE TIME 😭 pic.twitter.com/ZwPjsvVNWQ

Napätie gradovalo aj na ihrisku. Messi už so žltou kartou neukontroloval svoje emócie a doslova zrazil protihráča k zemi. Súperi sa dožadovali druhej žltej karty pre majstra sveta z Kataru 2022, no stal sa pravý opak a potrestaný bol Messiho protivník.

Messi is absolutely locked in. This is insane pic.twitter.com/NTuzRmtdZ6