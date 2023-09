VIDEO Je to ofsajd alebo nie? Švédi sa chvália, že našli dieru v pravidlách

Bol to ofsajd alebo nie? Otázka, ktorá dokáže rozhádať aj najlepších kamarátov. Každý fanúšik síce pravidlo pozná, ale jeho interpretácia sa rokmi menila. Najnovšie tréner treťoligového švédskeho mužstva Torns IF vraj našiel dieru v pravidlách Medzinárodnej futbalovej asociácie IFAB. Český expert však s ním nesúhlasí.

Tréner Tornsu Richard Ringhov spolu so svojimi zverencami sa vo vtipnom videu snažil demonštrovať, kde asi je tá diera oficiálneho pravidla 11 podľa IFAB. To zjednodušene hovorí, že hráč je v ofsajde v momente prvého dotyku prihrávajúceho spoluhráča, ale nie v okamihu, keď lopta opustí nohu prihrávajúceho. Riešenie Švédov? Hráč si loptu nadvihne na nohu, udrží ho, jeho spoluhráč nabehne za obrannú líniu a až vtedy mu hráč s loptou vyšle prihrávku. Vo vtipnom videu to hráči Tornsu, i keď nie príliš technicky vybavení, ukázali.

Síce sa hráč sťažoval, že je v postavení mimo hru, tak Ringhov je presvedčený, že našiel dieru v pravidlách. Dokonca už stihol upovedomiť o tom aj IFAB, ktorá sa na celú vec pozrie, či je treba opäť meniť pravidlo o ofsajde. Uvidíme teda dovtedy vyhadzované lopty z nohy po celom svete? Český predseda pravidlovej komisie Jiří Kureš to ako dieru v pravidlách nevidí. „Ten prvý dotyk stále trvá, keď má prihrávajúci hráč loptu na svojej nohe. Trvá aj vo chvíli, keď nahráva svojmu spoluhráčovi stojacému v ofsajdovom postavení. Začal síce v okamihu, keď nabiehajúci hráč nebol v ofsajde, ale je predlžovaný a stále je to prvý dotyk. Teda aj v dobe, keď opustí nohu. Ide teda o ofsajd a nie dieru v pravidlách,“ povedal pre iSport.cz Kureš.