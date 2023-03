Banská Bystrica - Slovenský kontinentálny tím Dukla Banská Bystrica vstúpil do nového cyklistického ročníka s veľkými zmenami. Po 17 sezónach v Dukle sa s kariérou profesionála lúči Patrik Tybor, omladenému tímu však zostane nablízku v úlohe mechanika.

Dukla odštartovala sezónu s mladými pretekármi, ktorí sú, resp. doteraz boli kľúčovou oporou slovenskej reprezentácie do 23 rokov a teraz budú rozvíjať svoje schopnosti v oblasti tréningového procesu, zázemia i regenerácie vo vrcholovom stredisku Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica.

Vlani prišil do tímu niekdajší jazdec Bora-Hansgrohe Erik Baška, ktorý sa však pre zdravotné problémy rozhodol skončiť s profesionálnou kariérou. Po ťažkom priebehu koronavírusu sa nedokázal dostať z postkovidového syndrómu. "Po miernom zlepšení v prvej časti uplynulej sezóny nedokázal prekonať tieto problémy, ktoré sa prejavovali pri výkone vo vysokej intenzite. Rovnako v tíme Dukly skončil aj tridsaťšesťročný Martin Haring a Adam Foltán. S Tobiasom Vančom sme sa rozlúčili už v priebehu sezóny 2022. Pre chronické zdravotné problémy kariéru ukončil i veľmi nádejne vyzerajúci Lukáš Ungvarský," uvádza tlačová správa tímu.

Z pôvodnej minuloročnej zostavy zostala pätica mladíkov - Martin Chren, Lukáš Kubiš, Pavol Rovder, Filip Lohinský a Samuel Tuka, ku ktorým sa už koncom sezóny na skúšku pridal Dávid Kaško. Tím testoval aj Denisa Hozu, strieborného medailistu z MSR U23, ktorý do Dukly prišiel z Cykloklubu Havířov. K nim si športoví manažéri vybrali Jakuba Galoviča v CyS - Akadémie Petra Sagana a Simona Nagya z development tímu Izrael Cycling Academy.

Po 17 sezónach v Dukle definitívne skončil Tybor. Medzi jeho úspechmi figuruje 45. miesto na OH v Rio de Janeiro, čo je druhý najlepší výsledok slovenského "cestára" v novodobej histórii SR a zároveň najlepší výsledok kontinentálneho cyklistu v cestných pretekoch na tejto olympiáde. Víťazné etapy na Okolo Bulharska, Tour de Cameroun, Okolo Maroka, Grand Prix Bradlo či Baltic Chain tour, dopĺňajú celkové 2. miesto na Okolo Maroka či siedme v celkovom poradí Okolo Slovenska. Po konci kariéry sa presunie na pozíciu tímového mechanika.

"Tým, že sa naša družina výrazne omladila, veď jej vekový priemer je len vyše 21 rokov, sa zameriame na iné ciele. Mladíci sa musia učiť pretekať, postupne sa budeme snažiť postupne zvyšovať ich výkonnosť a presadiť sa na vrcholných podujatiach do 23 rokov. Tí najstarší sú síce ´eliťáci´, no prvým, či druhým rokom v tejto kategórii. Mali by byť ťahúni družstva. Najmä olympionik Lukáš Kubiš je pretekár, ktorý napriek svojmu veku disponuje skúsenosťami spojenými aj s úspešnými koncovkami. Martin Chren a Pavol Rovder sa presadzujú aj v dráhovej cyklistike. Chren sa posledné dva roky kvalifikoval i na elitné dráhové MS. Dávid Kaško a Filip Lohinský sú solídni časovkári, pokúsime sa vylepšiť práve túto disciplínu. Simon Nagy a Denis Hoza sú rýchli pretekári aj do dojazdu, s nimi budeme pracovať na tom, aby sa stali v tomto poli konkurencieschopní na UCI podujatiach. Samuel Tuka je vzhľadom na svoje parametre dobrý vrchár, neustále sa zlepšuje, aj keď je len druhý rok v kategórii mužov. Veľmi prekvapuje Jakub Galovič. Keby sa tento mladučký pretekár narodil o dva dni neskôr, bol by ešte junior. Napriek tomu ukazuje veľmi dobrú techniku jazdy, solídne rýchlostné aj vrchárske schopnosti a veľkú odolnosť. Celá partia je mladá a zohratá. Vidím dobrú chémiu medzi mladými pretekármi a ich chuť na sebe pracovať. Patrik Tybor priniesol aj svojou pokojnou povahou a skúsenosťami pohodu na svojej novej pozícii," povedal športový riaditeľ Martin Fraňo.

"Dukláci" už majú za sebou úvodné štarty v Grécku, kde Kubiš viackrát finišoval tesne za hranicou top 10. Okrem regionálnych pretekov sa prvýkrát predstavia aj na etapáku Okolo Rakúska a konkurenciu tímov World Tour si vyskúšajú aj na Circuit de Wallonie a tradične domácom vrchole Okolo Slovenska.

"Teraz sa predstavíme na otváračke slovenskej cyklistickej sezóny v Trnave, kde sa na medzinárodných pretekoch Slovenského pohára predstaví celý tím. S mladíkmi sa budeme snažiť kombinovať rôzne typy a úrovne podujatí, aby postupne rástli v príprave. Čaká nás takmer celý slovenský pohár, kde sa budú učiť tvoriť preteky, tradičné podujatia druhej kategórie v okolí - preteky V4, GP Gemenc, Okolo Bulharska či Footsteps of Romans, alebo dvojica dánskych klasík. No chceme dať mladíkom šancu rásť aj na veľkých jednotkových pretekoch v konkurencii WT tímov. V rámci toho nás prvýkrát v histórii čaká Okolo Rakúska, belgická klasika Circuit de Wallonie a veľké finále na Okolo Slovenska. Najmä na Circuit de Wallonie sa veľmi tešíme, veď predvlani, keď sme na tomto veľkom podujatí belgického pohára mali historickú premiéru a z víťazstva sa tešil minulotýždňový víťaz Gent Wevelgem Christophe Laporte, tak Lukáš Kubiš skončil jedenásty. Samozrejme sa pokúsime nominovať na MS a ME nielen v cestnej, ale i v dráhovej cyklistike a urobiť na nich čo najlepší výsledok. Mladíci do 23 rokov tvoria aj gro reprezentačného družstva, ktoré sa tento rok zameria najmä na dvojicu Svetových pohárov - Ncup v Poľsku, ktorý bude viesť našim územím, a v susednom Česku," pokračoval Fraňo.