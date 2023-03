Buenos Aires - Futbalisti Argentíny oslávili triumf z vlaňajších MS víťazstvom 2:0 v prípravnom zápase s Panamou. Duel sa odohral na vypredanom štadióne Monumental v hlavnom meste Buenos Aires.

Domáci v zápase výrazne dominovali, nad súperom mali prevahu v držaní lopty (74:26) i počte striel (26:2), no skóre otvorili až v 78. minúte. Po priamom kope Lionela Messiho sa strelou k žrdi presadil 21-ročný Thiago Almada, ktorý zaznamenal vôbec prvý gól v drese národného tímu. Na konečných 2:0 upravil v 89. minúte Messi a vsietil tak 800. gól v profesionálnej kariére. K méte 100 gólov v reprezentácii mu chýba už len jeden presný zásah.

V Argentíne panuje od zisku tretej trofeje majstrov sveta futbalová atmosféra. Tú predošlú sa "Albicelestes" podarilo vybojovať ešte v roku 1986 v ére legendárneho Diega Maradonu. O vstupenky na duel s Panamou prejavilo záujem 1,5 milióna ľudí, lístky sa vypredali v priebehu dvoch hodín. Po zápase sa začali veľkolepé oslavy, divákom sa najskôr prihovoril kapitán Messi. "Chcem sa vám poďakovať za všetku lásku, ktorú dostávame. Povedali sme, že urobíme všetko pre to, aby sme triumfovali. Užijeme si to, pretože sme dlho nevyhrali a nevieme, kedy sa nám to podarí znova," citovala 35-ročného kanoniera agentúra AP.

Po ňom prehovoril aj tréner národného tímu Lionel Scaloni, ktorý vyburcoval štadión, aby skandoval Messiho meno. Po tvári mu stekali slzy a fanúšikom poďakoval za podporu. Každý z hráčov mal tiež k dispozícii repliku trofeje, neskôr sa k nim pripojili i rodiny. Celú atmosféru dotvárali oslavné ohňostroje.