Slovenský reprezentačný brankár Marek Rodák sa stal otcom! Aj napriek tomu, že na trávniku neprežíva vydarené obdobie, v súkromí sa mu darí dvojnásobne. S krásnou partnerkou Noémi Kovácsovou oznámili krásne novinky.

Rodák, ktorý pred rokom opäť vychytal Fulhamu postup do Premier League, bol v tejto sezóne odsunutý na vedľajšiu koľaj. Celý čas kryl chrbát nemeckému brankárovi Berndovi Lenovi. Aj napriek tomu, že na zelených trávnikoch to vôbec nefunguje podľa predstáv, v súkromí sa nášmu reprezentantovi pošťastilo o to viac.

Rodák má už takmer 4 roky po svojom boku krásnu Noémi Kovácsovú. Keď spolu začínali, náš golman si ju len po pár mesiacoch nasťahoval do Londýna. Boli si súdení. Partnerka nášho reprezentanta na Instagrame uverejnila zábery, ktoré prezradili, že krásna Noémi a Marek sú už niekoľko mesiacov rodičia. Prekvapení boli všetci, tehotenstvo aj pôrod sa páru podarilo pred verejnosťou dokonale utajiť. VIAC SI POZRITE TU!