Trnavskí futbalisti vo štvrtok večer predviedli doslova malý zázrak. V odvete 3. predkola Európskej konferenčnej ligy vyradili poľský Lech Poznaň a na štadióne vypukli bujaré oslavy.

Zverenci Michala Gašparíka ukázali srdce a odhodlanie zvrátiť nepriaznivý stav. City Arena bola počas celého zápasu vo vytržení. Zápas sa prelieval z jednej strany na druhú, čo sa každému futbalovému priaznivcovi muselo páčiť. Včera to však nebolo len o futbale.

Ako to býva zvykom, na štadióne sa objavili aj mnohé známe osobnosti. Najväčšiu šou robil Martin Škrtel, no mužské oko dozaista nepohrdlo ani pohľadom na dve krásky, ktoré boli včera v Trnave prítomné. Najprv všetkých do varu dostala krásna slovenská moderátorka Simona Leskovská, no keď sa ukázala Julia Palko, Ukrajinka zodpovedná za tvorenie obsahu pre poľský klub, všetkým spadla sánka! Tmavovlasá slečna sa pohybovala v okolí ihriska a okamžite si získala pozornosť publika. VIAC SI POZRITE TU!