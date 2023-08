Futbalisti FC Spartak Trnava postúpili do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy. V odvetnom zápase 2. predkola zdolali na domácom trávniku lotyšský tím FC Auda 4:1, prvý zápas sa skončil nerozhodne 1:1. Tréner Michal Gašparík po zápase pochválil svojich zverencov za predvedený výkon.

V ďalšej fáze sa "Bíli Andeli" stretnú s poľským tímom Lech Poznaň, ktorý uspel na pôde litovského Kauno Žalgiris 2:1. Prvý zápas je na programe 10. augusta v Poznani, odveta o týždeň neskôr na štadióne Antona Malatinského v Trnave.

Tréner Spartaka Trnava Michal Gašparík neskrýval radosť: "Po tomto sme túžili - mať dobrý prvý polčas, napádať a predviesť kvalitnú hru. Tak, ako sme si to plánovali, to vyšlo. Škoda lacného inkasovaného gólu. V prvom polčase sme hrali veľmi dobre. Po ligovej prehre s Trenčínom sme boli trošku pod tlakom, preto som veľmi rád, že sme to takto zvládli. Môžem pochváliť celé mužstvo, špeciálne ma potešil Adrián Zeljkovič. Hľadali sme náhradu za Kyriakosa Savvidisa a vyzerá to, že sa to podarilo. Fanúšikom sme dali ďalšie predkolo, ľudia tu žijú futbalom. Príde Lech Poznaň, začína sa od 0:0 a my do toho dáme maximum. Uvidíme, ako to dopadne."

Po zápase výkon okomentoval aj stredopoliar Trnavy Roman Procházka: „Bolo to ideálne, aj keď to zo začiatku tak nevyzeralo. Chceli sme dať rýchly gól, čo sa nám nepodarilo, ale bolo vidno, že po našom prvom presnom zásahu aj oni viac otvorili hru. My sme sa uvoľnili a potom to už bolo fajn. V druhom polčase súper stále držal loptu, museli sme ich naháňať. Hlavne sme museli byť koncentrovaní, lebo sme vedeli, že keby prišiel kontaktný gól, mohli by sme znervóznieť. Chceli sme to držať pod kontrolou, pridať ešte ďalšie góly. Jeden sa nám napokon podaril.“