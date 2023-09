Trnava - Futbalisti Spartaka Trnava sa opäť po piatich rokoch predstavia v skupinovej fáze európskej súťaže.

Prvýkrát to bude v Európskej konferenčnej lige (EKL), kde ich na úvod súbojov v H-skupine čaká duel na pôde bulharského šampióna Ludogorca Razgrad. Výkop je na programe vo štvrtok o 18.45 SELČ.

Spartak sa v sezóne 2018/2019 dostal do skupinovej fázy Európskej ligy a hoci získal sedem bodov, obsadil v D-skupine až 3. priečku za Dinamom Záhreb a Fenerbahce Istanbul a nepostúpil do jarných bojov. Tretím súperom mu bol Anderlecht Brusel. Súboje s istanbulským veľkoklubom si tento rok zopakuje, čakajú ho aj zápasy s dánskym vicemajstrom FC Nordsjaelland. "Skupina je to ťažká. Uvidíme, čo ukáže realita a na čo budeme mať. Zápasy si treba užiť," skonštatoval po žrebe tréner Spartaka Michal Gašparík.

Trnavčania sa do hlavnej súťaže EKL prebojovali cez tri predkolá. Postupne vyradili lotyšský klub FK Auda Kekava, Lech Poznaň a ukrajinské Dnipro-1. V domácej súťaži im patrí 7. priečka, keď v šiestich kolách zabodovali naplno dvakrát, v generálke na súboj v Razgrade zvíťazili v Michalovciach 4:3.

Ludogorec sa v uplynulom desaťročí stal hegemónom bulharského klubového futbalu. V roku 2012 prvýkrát zasadol na majstrovský trón a odvtedy na neho nikoho nepustil. Po zisku druhého titulu dokázal v roku 2013 vyradiť v druhom predkole Ligy majstrov Slovan Bratislava. Dvakrát sa dokázal dostať aj do skupinovej fázy Ligy majstrov a to v rokoch 2014 a 2016.

V prebiehajúcom ročníku bulharský šampión nemal problémy v prvom predkole s kosovským FC Ballkani, no v druhom neprešiel cez Olimpiju Ľubľana. Po presune do Európskej ligy si najprv poradil s FK Astana, no potom neuspel proti Ajaxu Amsterdam. V domácej súťaži dominanciu z nedávnej minulosti zatiaľ nepotvrdzuje, v siedmich dueloch získal 13 bodov. V tabuľke mu patrí 7. priečka s mankom 12 bodov na vedúci Lokomotiv Plovdiv, ktorý však odohral o dve stretnutia viac. V generálke na zápas s Trnavou remizoval Razgrad v sobotu doma s Botevom Plovdiv 2:2.

Duel budú viesť rozhodcovia z Kosova, hlavným bude Genc Nuza. V priamom prenose ho odvysiela stanica Sport 1.

Európska konferenčná liga - H-skupina, 1. kolo

štvrtok 21. septembra o 18.45 h SELČ /Ludogorec aréna/

Ludogorec Razgrad - FC SPARTAK TRNAVA

/rozhodcovia: Nuza - Berisha, Selimaj (všetci Kos.)/