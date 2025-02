Trénera súpera uštipol do krku, vedenie MLS konalo. Lionel Messi vyfasoval pokutu

Argentínsky futbalista Lionel Messi z Interu Miami dostal bližšie nešpecifikovanú pokutu za uštipnutie do krku trénera súpera. Incident sa stal po sobotňajšom zápase 1. kola americkej MLS, v ktorej Messiho tím Inter Miami remizoval s New Yorkom City 2:2. Informoval o tom web súťaže. Za podobný prehrešok dostal trest aj Messiho spoluhráč Luis Suarez. Ten sa dostal počas prestávky do potýčky s nórskym obrancom Birkom Risom, ktorého chytil pod krk.