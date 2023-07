Gori - Futbalisti FC 1904 DAC Dunajská Streda vypadli v 1. predkole Európskej konferenčnej ligy. V odvete prehrali na ihrisku gruzínskeho FC Dila Gori 0:2, čo im v súčte s víťazstvom 2:1 v prvom zápase nestačilo na postup. Dila Gori sa v druhom predkole stretne s ukrajinským FC Vorskla Poltava.

2. zápas 1. predkola EKL:

FC Dila Gori - FC DAC 1904 Dunajská Streda 2:0 (1:0)

Góly: 33. Gale, 85. Santos. Rozhodovali: Čulina – Pušic, Kolarevič - Terzič (všetci Chorv.), ŽK: Tevzadze, Čiteišvili - Alex Pinto

FC Dila Gori: Kučerenko - Čiteišvili, Dzocenidze, Tevzadze, Wanderson - Victor (90.+4 Andronikašvili), Santos, Parulava (65. Sardališvili) - Gomis (64. Mzwakali), Kovtaľuk (Kukianidze), Gale

Dunajská Streda: Petráš - Alex Pinto (90.+6 Mendez), Risvanis, Kaša (46. Bruneti), Andzouana - Kalmár (88. Vitalis), Dimun, Káčer - Trusa (71. Gavrič), Krstovič, Ramadan (88. Záhradník)

/prvý zápas: 1:2, FC Dila Gori postúpil do 2. predkola/

Prvý polčas patril herne domácim, ktorí hrali častejšie s loptou a boli ofenzívne aktívnejší. V 20. minúte si vypracovali sľubnú gólovú príležitosť po rohovom kope, no brankár hostí Petráš podržal svoj tím pohotovým zákrokom na bránkovej čiare a osamotený útočník domácich Gale následne netrafil odkrytú bránku. Ten istý hráč sa dostal k zakončeniu aj po polhodine hry, no Petráš mu zmaril gólovú radosť. Na tretí pokus to už domácim vyšlo, keď sa po chybe v defenzíve dostal do šance opäť Gale a prekonal Petráša - 1:0. Ten istý hráč mohol o päť minút pridať aj druhý gól, no brankár hostí si s jeho šancou poradil. DAC mal v prvom polčase iba jednu strelu na bránku, no chýbalo málo, aby sa skončila gólom. Kalmárovu strelu z priameho kopu v 40. minúte vyrazil domáci brankár Kučerenko na hornú žŕdku.

Druhý polčas priniesol vyrovnanejšie dianie so snahou hostí o vyrovnanie, no napokon bez želaného úspechu. V 52. minúte sa po rohovom kope a závare pred brankárom Kučerenkom dostal k lopte Risvains, no v nádejnej pozícii netrafil bránku. Hostia skúšali prekvapiť koncentrovanú defenzívu Dila Gori nakopávanými loptami aj kombináciou, no v ich hre absentoval moment prekvapenia a finálna prihrávka. Náskok domácich nezvýšil v 55. minúte Parulava, keď nepotrestal zaváhanie obrancu Pinta. Pre výpadok osvetlenia museli duel na niekoľko minút prerušiť. Postupový gól domácich priniesla 85. minúta. Kukhianidzeho prihrávku stečoval Dimun iba k Santosovi a jeho strela spoza šestnástky prekvapila Petráša - 2:0. Hráči Dunajskej Stredy sa v závere snažili o kontaktný gól, ktorý by zápas posunul do predĺženia. Viackrát sa dostali na dostrel Kučerenkovej bránky, no neskórovali. Blízko ku gólu bol v 96. minúte Gavrič, no trafil iba do hornej žŕdky.

hlasy po zápase (zdroj: oficiálna stránka DAC):

Adrian Guľa, tréner Dunajskej Stredy: "Sme veľmi sklamaní, čo sa týka nepostupu do ďalšieho kola. Musíme uznať, že Dila Gori bol náročný a kvalitný súper, ale hlavne pri vyššej produktivite z našej strany v druhom polčase hrateľný. V prvej časti sme boli pasívni, mali sme málo pohybu v pressingu, súper si nás dokázal otvoriť, no Samo Petráš nás podržal. Napriek tomu sme inkasovali lacný gól. Z nebezpečnejších šancí sme ho nedostali. Chýbal nám pressing, práca v defenzívnej činnosti, ale aj práca s loptou. Keď už sa naskytol priestor, tak sme boli zbrklí. Po tom, ako sme prešli na dvoch útočníkov, sa zápas hneď niesol v inej réžii. Aj domáci mali šance, ale prebiehal v našej réžií. Nepotrestali sme však chyby súpera, ktoré sa naskytli. Mali sme 4-5 šancí, triafali sme do žrde a brvna, v záverečných minútach zase mohol skórovať Krstović. V takých situáciách musíme byť viac produktívni. Myslím si, že rozhodla túžba byť o jeden gól ďalej od súpera. Gori gratulujem k postupu. Čo sa týka pohárovej Európy, tak musíme dospieť. Zápas jednoznačne vyhodnocujeme ako sklamanie."

Andrij Demčenko, tréner Gori: "Vedeli sme, že Dunajská Streda má veľkú kvalitu. Z nasadených mužstiev v 1. predkole to bol jeden z najsilnejších možných súperov. Do odvety sme išli s vedomím, že potrebujeme streliť dva góly. Čo sme potrebovali, to sme dosiahli, takže sme veľmi šťastní. Proti DAC-u sa hrá ťažko bez lopty, preto bolo našim prvoradým cieľom donútiť ho čo najviac behať bez lopty. Dalo nám to mentálnu výhodu, aj keď v druhom polčase sme aj vinou únavy stratili kontrolu nad zápasom. Pomohli nám však striedajúci hráči, ktorí priniesli novú energiu. Výsledkom bol náš druhý, postupový gól. Tešíme sa na súboje proti Poltave, bude to pre nás veľká škola a pre mňa ako Ukrajinca aj veľký zážitok."