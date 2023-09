BRATISLAVA - Sú hviezdamin no nie sú žiadni anjelikovia. Za existencie samostatnej republiky sa v slovenskej futbalovej reprezentácii udialo viacero neželaných škandálov, ktoré zapríčinili futbalisti svojimi výstrelkami a prešľapmi. Medzi nimi sú napríklad Vladko Weiss mladší či Miroslav Stoch. Najnovšie pribudol ďalší reprezentant.

Jazda pod vplyvom, orgie, prostitutky, úteky na diskotéky či močenie na verejnosti. To sú len čerešničky na torte, čo dokázali vyviesť slovenskí futbaloví reprezentanti v minulosti a dnes na to určite nie sú hrdí. Posvietili sme si preto na najväčšie škandály, kedy zohral veľkú úlohu hlavne alkohol.



Neslávne známy rebríček vedie hviezdny slovenský futbalista Vladko Weiss mladší, ktorý má toho na rováši viac než dosť. V jeho tesnom závese je náš bývalý dlhoročný reprezentant Miroslav Stoch. "Do elitnej spoločnosti" najvnovšie pribudol talentovaný krídelník Tomáš Suslov, ktorý sa predviedol v negatívnom duchu vo svojom bývalom pôsobisku Groningene. Všetkých troch spomínaných pánov pritom spája jedna vec. Viac uvidíte TU