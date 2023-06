Šport24.sk Futbal Ostatné Talianska 20tka zdolala Kolumbiu, Izrael šokoval Brazíliu Foto: Ricardo Mazalan

San Juan - Futbalisti Talianska zdolali vo štvrťfinále MS do 20 rokov Kolumbiu 3:1 a postúpili do semifinále. Do neho sa prebojovali ako prví futbalisti Izraela, ktorí prekvapivo zvíťazili nad favorizovanou Brazíliou 3:2 po predĺžení.