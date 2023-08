Futbalistky Švédska získali na MS druhýkrát za sebou bronzové medaily. V sobotňajšom stretnutí o konečné 3. miesto zdolali v Brisbane domáce Austrálčanky 2:0 a zopakovali tak umiestnenie zo svetového šampionátu spred štyroch rokov. V nedeľňajšom finále nastúpia od 12.00 SELČ Španielky proti Angličankám.

O výsledku obojstranne ofenzívneho prvého polčasu rozhodla penalta z 30. minúty. Predchádzal jej faul Clare Huntovej na Stinu Blacksteniusovú a Fridolina Rolfová z bieleho bodu otvorila skóre. Švédky poistili svoj náskok v 62. minúte, keď sa presadila Kosovare Asllaniová.

Pre severanky je to piata medaila z MS. V roku 2003 boli strieborné, bronz získali aj na šampionátoch v rokoch 1991, 2011 a 2019. "Som hrdá na náš tím a na úsilie, ktoré sme vynaložili na zisk bronzu. Znamená to pre nás veľa. Máme za sebou fantastický turnaj. Futbal je však o detailoch, a práve preto si bohužiaľ nezahráme finále," citovala Asllaniovej slová bezprostredne po zápase agentúra DPA.

Austrálčanky sa v domácom prostredí nedočkali prvej medaily z MS, no štvrté miesto je pre ne aj tak historický úspech. "Je to ťažký moment, takže neviem nájsť tie správne slová. Sme zranení, chceli sme priniesť medailu pre tento národ. Uplynulý turnaj je už druhým, na ktorom sme hrali o cenný kov a nevyšlo to. Možno sme však vyhrali niečo väčšie ako medailu," vyhlásil švédsky kouč austrálskej reprezentácie Tony Gustavsson.