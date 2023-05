Šport24.sk Futbal Ostatné Suslov si v budúcej sezóne v Eredivisie nezahrá: Groningen zostúpil do druhej ligy po 23 rokoch Foto: getty images

Futbalisti FC Groningen v kádri so slovenským stredopoliarom Tomášom Suslovom zostúpili po 23 sezónach z najvyššej holandskej súťaže do druhej ligy. Definitívne o tom rozhodla nedeľná remíza 1:1 na ihrisku Go Ahead Eagles.