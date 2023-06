Matúš Štoček získal svoj premiérový titul majstra Slovenska v cestnej cyklistike v pretekoch jednotlivcov. Na nedeľnom spoločnom šampionáte SR a ČR v Tlmačoch triumfoval v záverečnom špurte pred obhajcom prvenstva z predchádzajúcich dvoch ročníkov Petrom Saganom. Tretí skončil Lukáš Kubiš.

Štoček (ATT Investments) zaznamenal v Tlmačoch zlaté double, keď predtým triumfoval aj v časovke elite. "Vedel som, že nemám zrýchlenie, preto som musel začať špurtovať skôr ako Peťo Sagan, približne 300 metrov od cieľa. Bol som za ním o dve miesta. Potom sa išlo naplno až na cieľovú pásku. Som plný emócií a som šťastný, že sa mi podarilo zvíťaziť prvýkrát v elitnej kategórii," uviedol v cieli Štoček.

Pre Sagana (TotalEnergies) to bol posledný štart na národnom šampionáte, keďže po tejto sezóne ukončí profesionálnu kariéru na ceste. Na budúci rok by sa chcel predstaviť v horskej cyklistike na OH v Paríži. Víťazný Štoček ukončil od roku 2011 trvajúcu hegemóniu Saganovcov na MSR - osemkrát ich vyhral Peter (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2021 a 2022) a štyrikrát Juraj (2016, 2017, 2019 a 2020). Juraj Sagan už svoju aktívnu kariéru ukončil.

Sagan dosiahol doteraz posledné víťazstvo na predchádzajúcom národnom šampionáte 26. júna minulého roka v českom stredisku Mladá Vožice. Od budúcej soboty čaká trojnásobného majstra sveta derniéra na Tour de France, kde získal sedemkrát zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže.

V nedeľu čakalo na jazdcov sedem okruhov s dĺžkou 32,8 km v okolí Tlmáč. Okrem Sagana bolo na štarte 43 slovenských pretekárov, na českej strane obhajoval titul Matěj Zahálka (Elkov-Kasper). Diváci boli už v úvodnej časti svedkami viacerých pádov i snahy o úniky, výraznejší sa podaril až v treťom okruhu dvojici Richard Habermann (Sparta Praha) a Viktor Padělek (Favorit Brno), ktorí mali po 80 km k dobru 3:30 min na pelotón. Ich náskok sa potom zmenšoval a v polovici trate sa pole jazdcov rozdelilo na tri skupiny, keďže dvojicu v úniku rozšírilo viacero ďalších pretekárov.

Ataky z balíka pokračovali, do ďalšieho úniku sa dostali českí jazdci Jan Lukeš (Elkov-Kasper) a Martin Voltr (RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol). Ich náskok narástol na viac ako dve minúty, pelotón však kontroloval situáciu a na jeho čele sa objavovali aj slovenskí favoriti Peter Sagan a Matúš Štoček (ATT Invemstments). Únik skončil v predposlednom kole, vpredu sa onedlho ocitla ďalšia trojčlenná skupina Michael Boroš (Elkov-Kasper), Daniel Turek (ATT Investments) a Michael Kukrle (Felbermayr Simplon Wels), no aj ich konkurenti dostihli. Žiadny z atakov v záverečnom siedmom kole už nebol úspešný a tak sa rozhodovalo v hromadnom špurte. V ňom Štoček tesne predstihol Sagana, s ktorým skončil po kolízii na zemi aj Čech Pavel Bittner. Tretí zo Slovákov bol v cieli Lukáš Kubiš (Dukla Banská Bystrica), český titul vybojoval Matthias Vacek (Trek-Segafredo). Rozhodcovia po posúdení záveru pretekov nikoho nediskvalifikovali a v platnosti zostali výsledky po prejazde cieľom.