Trnava - Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v domácej odvete 3. predkola Európskej konferenčnej ligy nad Lechom Poznaň 3:1 a postúpili do play off. Spartak dokázal zmazať manko z prvého duelu, ktorý prehral na pôde poľského tímu 1:2.

Hostia začali podobne ako v domácom stretnutí s držaním lopty a Spartak čakal na prípadné brejky. V 6. minúte zachytil na vlastnej polovici loptu Ofori, dokázal ju vyviesť a vzápätí sa dostal do zakončenia Djuricin, ale loptu netrafil ideálne. Blízko ku gólu bol v 11. minúte Lech, keď Velde odcentroval presne na hlavu Ishaka, ten však poslal loptu tesne mimo brány. Spartaku sa naskytlo niekoľko možností na prečíslenie po ľavej strane, no Daniel v dvoch prípadoch dlho čakal na loptu, až kým ho predskočil brániaci hráč. Na konci úvodnej polhodiny prebrali iniciatívu domáci, ktorých však trápila nepresnosť v predfinálnej fáze. V 27. minúte poslal spätnú loptu na hranicu šestnástky Daniel a Djuricin v dobrej pozícii netrafil bránu. O desať minút neskôr sa už aktívny prejav Trnave vyplatil. Kóša poslal dlhý pas za obranu, loptu si spracoval aktívny Ofori a strelou k vzdialenejšej žrdi poslal Spartak do vedenia.

Autor otváracieho gólu bol ústrednou postavou prvej akcie domácich po zmene strán. V 50. minúte Ofori pripravil v šestnástke stopercentnú šancu Danielovi a ten z hranice malého vápna zvýšil na 2:0. Po hodine hry však spoza šestnástky napriahol Velde a jeho strela skončila za chrbtom Takáča - 2:1. V 74. minúte sa domáci diváci dočkali aj tretíkrát, keď sa do centrovanej lopty položil Štetina, ktorý efektnými "nožničkami" prekonal Bednareka a nasmeroval Trnavu za prekvapivým, no zaslúženým postupom do play off EKL.