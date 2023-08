Nová sezóna anglickej futbalovej Premier League sa nezadržateľne blíži a s ňou taktiež ďalší ročník Fantasy Premier League (FPL). Zapojte sa spolu so Šport24.sk do našej vlastnej Fantasy súťaže a porovnajte si sily s redakciou i ostatnými čitateľmi. Rovnako si u nás počas sezóny prečítate všetky novinky či potrebné tipy a triky zo sveta Fantasy Premier League.

Nový ročník anglickej Premier League odštartuje už v piatok 11. augusta úvodným zápasom medzi nováčikom Burnley a úradujúcim majstrom Manchestrom City. Preto nezaháľajte a pridajte sa do našej Fantasy ligy už teraz TU!

Čo je Fantasy Premier League?

Aplikácia FPL je najväčšia fantasy futbalová hra s viac ako 11,4 miliónmi hráčov v roku 2023, ktorú vlastní a prevádzkuje Premier League. Princípom hry je získať v tabuľke najväčší počet bodov a zdolať tak ostatných trénerov, ktorí sa do ligy taktiež pripojili. Hráči, ktorých si do svojho tímu na začiatku zvolíte, zbierajú body za ich reálne výkony počas zápasov anglickej najvyššej súťaže.

Ako začať?

Ak chcete prvýkrát hrať Fantasy Premier League, musíte sa zaregistrovať na oficiálnej stránke FPL. Prejdite na stránku fantasy.premierleague.com a zaregistrujte si účet zadaním e-mailovej adresy, nastavením hesla a následným potvrdením e-mailovej adresy. Prípadne si môžete stiahnuť aplikáciu do mobilu, do ktorej sa zaregistrujete rovnakým spôsobom. V momente, ako sa zaregistrujete a vyberiete si meno svojho mužstva, môžete začať s výberom hráčov.

Výber hráčov

Váše mužstvo sa musí skladať z 15 hráčov, ktorí získavajú body pre váš tím na základe ich reálnych výkonov za svoje kluby v zápasoch PL. Ceny sú hráčom pridelené na základe počtu bodov FPL, ktoré by mali podľa predpokladov priniesť, a váš rozpočet pre 15-členný tím je obmedzený sumou 100,0 miliónov libier. Do svojho mančaftu môžete zvoliť maximálne troch hráčov z jedného klubu, pričom veľký pozor si musíte dať aby ste nepresiahli stanovený finančný limit. Z toho dôvodu je dôležité veľmi dôkladne vyberať jednotlivých futbalistov.

Ako uspieť proti ostatným trénerom?

Nezabudnite si pred každým kolom ligy nastaviť základnú zostavu. Zmeny v základnej zostave môžete vykonávať len do určitého času pred začiatkom hracieho víkendu. Tento časový termín sa každý týždeň zobrazuje vo vašej aplikácii. Zostavu si zadajte podľa vlastného rozhodnutia, alebo podľa toho, proti akému tímu váš hráč hrá nasledujúci zápas. Túto informáciu nájdete pod hráčom. Každý hrací týždeň si môžete zvoliť svojho kapitána a asistenta na aktuálny týždeň. To spravíte tak, že kliknete na hráča a vyberiete možnosť, ktorú chcete urobiť. Úloha kapitána je veľmi dôležitá, pretože jeho získané body sa násobia dvoma. Asistent nahradí kapitána v prípade, že by vami zvolený hráč nehral.

Prestupy hráčov

Prestupy hráčov sú od začiatku sezóny neobmedzené. Ak už však máte vytvorený tím, potom budete mať možnosť predať a kúpiť iba jedného hráča každé hracie kolo. Každý ďalší kúpený hráč vás bude stáť štyri body v celkovom súčte získaných bodov v danom kole. Preto si vždy radšej rozmyslite, či sa vám to skutočne oplatí. Počas sezóny ceny futbalistov stúpajú a klesajú podľa ich aktuálnej formy.

Nezabúdajte na bonusy!

Každý Fantasy tréner má počas sezóny k dispozícii tri bonusy, pričom ich môžete použiť iba raz za sezónu. Preto je veľmi dôležité, aby ich každý kouč použil obozretne. Prvý z nich je Triple kapitán. Tento bonus vám vylepší na jeden hrací týždeň kapitána tímu a namiesto dvojnásobného počtu bodov získa trojnásobné body. Druhý bonus je Free hit, ktorý dovoľuje koučom urobiť v jednom hracom kole ľubovoľný počet prestupov bez toho, aby stratili body. Pozor však na to, že po dokončení hracieho týždňa, v ktorom bol Free hit použitý, sa zmeny v kádri vrátia do stavu, v ktorom boli pred použitím bonusu. Tretím bonusom je Bench boost, ktorý umožní v danom hracom kole zbierať body aj zvyšným štyrom hráčom, ktorí sa nezmestili do vašej základnej zostavy a ohrievajú lavičku.

Ako hráči získavajú body?

Body sa hráčom udeľujú za góly, asistencie, zákroky a čisté kontá. Hráči môžu vo Fantasy získať aj ďalšie bonusové body ako odmenu za dobrý výkon v zápase. Body vášho tímu za hracie kolo získa vaša základná jedenástka. Ak však niektorý zo štartujúcich hráčov v danom kole zápasov za svoj klub nenastúpi, automaticky sa namiesto neho započítajú body, ktoré získal prvý hráč na vašej lavičke. Rovnaký postup nastane, ak nenastúpia dvaja alebo traja hráči základnej zostavy. Na druhú stranu hráči môžu body strácať tým, že obdržia žltú alebo červenú kartu či nepremenia penaltu a podobne.