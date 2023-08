Bratislava - Z dvojice slovenských zástupcov majú reálnu šancu na postup do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy už iba futbalisti Spartaka Trnava.

Víťaz Slovenského pohára a tretí tím uplynulej sezóny najvyššej slovenskej súťaže uhral na pôde lotyšského FK Auda remízu 1:1. V kontexte toho, že Spartakovci hrali viac ako hodinu v desiatich, dáva nerozhodný stav sľubné šance na postup Trnavčanov. Duel je na programe vo štvrtok 3. augusta od 17.30 v Trnave.

Trnavčania nastúpia na štadióne Antona Malatinského v pozícii favorita, čo potvrdzovali do 35. minúty prvého súboja. Spartak sa v Rige dokázal ujať vedenia, mohol pridať aj ďalšie góly, no zastavilo ho prísne vylúčenie obrancu Nicolasa Gorosita, ktorý videl za faul v strede ihriska druhú žltú kartu a následne červenú. Mužstvo trénera Michala Gašparíka muselo do druhého dejstva zmeniť rozostavanie a reagovať na možný tlak lotyšského tímu. Štyridsaťjedenročný kouč Spartaka po stretnutí v Lotyšsku svoj tím pochválil: "Takáto vec, keď sa stane, vás dokáže vyradiť z pohárov. Chvalabohu, že sme to až na jeden zábeh a gólovú bodku Ramiresa ustáli. Chalani to odmakali. Auda má vo svojej lige najlepšie držanie lopty, a keď sme mali o jedného hráča menej, tak to bolo veľmi ťažké. V druhom polčase sme tam potrebovali dostať výšku, preto tam išiel Zeljkovič. Prešli sme na systém 5-3-1, behali sme veľmi veľa bez lopty, ale tí chalani to upracovali. V prvom polčase sa nadstavilo päť minúť, v druhom desať a siahli si na dno svojich síl. Remízu musíme brať a verím, že doma budeme kvalitní, dokážeme si vytvárať šance a dokážeme ich aj premeniť."

Spartak odohral pred odvetným stretnutím aj 1. kolo nového ročníka Niké ligy. Na domácom ihrisku držali Trnavčania s Trenčínom nerozhodný výsledok až do nadstaveného času druhého polčasu. V ňom domácich obral o bod nešťastný moment, pri ktorom podbehol loptu brankár Martin Vantruba a tá sa odrazila od brániaceho Sebastiána Kóšu do vlastnej brány. Tréner Gašparík kritizoval svoje mužstvo najmä za prejav v prvom polčase. "Nám zápas absolútne nevyšiel, takýto zlý polčas sme doma ešte nemali, Trenčín dobre kombinoval a my sme boli pasívni v napádaní a keď sme lopty získali, tak sme ich ihneď stratili. Chalanov som nespoznával. Cez polčas nám pomohli štyri striedania a druhý polčas už bol otvorený, futbal sa hral hore – dolu, mali sme šance my aj Trenčín. Mohli sme to otočiť vo svoj prospech a zobrať tri body, ale nakoniec sme si dali dve minúty po nadstavenom čase vlastný gól, čo bolo vyvrcholenie nášho zlého zápasu."

Odvetný duel bude prebiehať pod taktovkou švajčiarskych rozhodcov. Hlavným arbitrom stretnutia bude Luca Cibelli, ktorému budú na čiarach asistovať Matthias Sbrissa a Bastien Lengacher. V prípade postupu sa Trnavčania stretnú v 3. predkole EKL s víťazom súboja Lech Poznaň - Žalgiris Kaunas. Lepšie je na tom pred odvetou poľský klub, ktorý zvíťazil v 1. zápase 3:1.

2. predkolo EKL 2023/24 - odvetný zápas:

FC Spartak Trnava - FK Auda /1. zápas: 1:1/ /štvrtok 3. augusta, 17.30 SELČ, štadión Antona Malatinského v Trnave/ rozhodcovia: Cibelli - Sbrissa, Lengacher (všetci Švajč.)