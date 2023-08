Spartak čaká po prehre náročná odveta. Gašparík svojmu kádru verí: Nebudú to mať u nás ľahké

Futbalisti Spartaka Trnava nestačili v úvodnom stretnutí 3. predkola Európskej konferenčnej ligy na Lech Poznaň a prehrali 1:2. Favorit stretnutia od úvodu dominoval, no gólovej odmeny sa dočkal až po zmene strán, keď odskočil na 2:0. Tréner Michal Gašparík mal výhrady k výkonu jeho zverencov, avšak do odvety nestráca nádej.

Šance Spartaka pred budúcotýždňovou domácou odvetou zachránil v 87. minúte Lukáš Štetina. Odveta je na programe vo štvrtok 17. augusta (20.00 h) na štadióne Antona Malatinského v Trnave. Víťaz sa v play off o skupinovú fázu EKL stretne so zdolaným zo súboja 3. predkola Európskej ligy (EL) medzi Slaviou Praha a SC Dnipro-1. Ukrajinský klub hrá svoje domáce zápasy v Košiciach.

Tréner Spartaka Trnava Michal Gašparík mal k výkonu jeho mužstva výhrady: "Vedeli sme, že na nás vybehnú s vysokým postavením, s tým sme mali problém. Vrchní hráči nám neudržali loptu, keď sme ju mali. Čo sa týka defenzívy, mali nejaké šance, ale vedeli sme sa s tým vyrovnať. Nemôže sa stať, že upozorňujeme hráčov, aby sa sústredili, vybehneme na ihrisko a hneď dostaneme gól, následne druhý. Oživenie nám priniesli dve striedania, dobre zapadli Azango s Ristovskim. Pri troche šťastia sa mohol zápas skončiť 2:2. Chceli sme hrať viac s loptou, ale súper mal vysoké postavenie a nevedeli sme sa z toho dostať. Nadviažeme na dobré úseky hry doma a určite to s nami nebude mať Lech ľahké. Verím, že vypredáme štadión a pôjdeme do toho, pred odvetou je všetko otvorené."

Autor jediného gólu Trnavy Lukáš Štetina taktiež zhodnotil zápas: "Od prvej minúty sme ťahali za kratší koniec. Musíme byť radi za stav 1:2, pretože oni mali v prvom polčase šancí viac. Po prestávke sme dostali dva góly v priebehu desiatich minút, keď sme si to neustrážili. To je škoda, hlavne na to sme si mali dať pozor."