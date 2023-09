Slovenských futsalistov čaká Chorvátsko. Berky: Ak prenesú odhodlanie do zápasu, nemám obavy

Slovenskí futsaloví reprezentanti absolvovali deň pred zápasov v utorok predzápasový večerný tréning, v deň druhého vystúpenia proti lídrovi skupiny elitnej kvalifikácie o postup na MS 2024 sa rozhodli už netrénovať, ale sústrediť sa na večerný duel. (19:00, RTVS Šport)

Do zostavy sa vracia po odstáti trestu za žlté karty Martin Doša, ktorý z Chrudimi odišiel do poľskej ligy, pre aktuálnu sezónu sa upísal Constractu Lubawa. Ten úspešne postúpil v UEFA Futsal Champions League z predkola podobne ako Lučenec do hlavné októbrového kola. V Dome Športu Mate Parlova v Pule bude Slovákov pravdepodobne čakať búrlivé prostredie, na duel sa chystá veľké množstvo domácich fanúšikov, Chorváti v úvodnom zápase skupiny zdolali v Nemecku svojho súpera vysoko 5:1.

„Dnešný zápas bude veľmi náročný, najmä fyzicky, ale myslím si, že sme sa dobre na súpera pripravovali. Chorváti budú silní na lopte, majú skvelých pivotov, na ktorých budú určite hrať. Keď ich dobre eliminujeme, máme veľkú šancu uspieť. Na ME sme ich dokázali poraziť, platili na nich dlhé lopty za obranu,“ povedal kvalitný reprezentačný zadák, ktorý v úvodnom zápase proti Francúzom chýbal.

Marián Berky, hlavný tréner: “Očakávam veľmi ťažký zápas, Chorváti nám určite nedarujú nič zadarmo. Budú sa nám chcieť odplatiť za EURO. Takticky sme sa snažili mužstvo pripraviť, je to už teraz ale na nich. Ak prenesú odhodlanie do zápasu, nemám obavy o výsledok.“