Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov postúpil na ME v Záhrebe do finále voľnoštýliarov v kategórii do 74 kg. Obhajca titulov z Budapešti a Varšavy zdolal v semifinále Gruzínca Avtandila Kentchadzeho jednoznačne 5:1 na body. Boris Makojev a Ermak Kardanov zabojujú o bronz.