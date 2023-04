Slovenskí hádzanári prehrali vo svojom piatom stretnutí v druhej fáze kvalifikácie ME 2024 s favorizovanými Nórmi 23:33. Zverenci trénera Fernanda Guricha si tak skomplikovali šancu na postup z 3. miesta. Zápas bol tiež rozlúčkou Martina Straňovského s reprezentačnou kariérou.

Nóri mali od úvodu kontrolu nad zápasom. Definitívny odpor Slovákov zlomili severania v úvode druhého polčasu, keď neinkasovali viac ako desať minút a strelili sedem gólov za sebou. "Bol to náročný súper, ktorý nás preveril v každej jednej hernej činnosti. Ťažko sa to hodnotí, keďže Nórsko patrí medzi najkvalitnejšie tímy na svete. Snažili sme sa hrať to, čo sme si natrénovali, ale nestačilo to. Prehra o desať gólov je zrejme realita," zhodnotil duel Martin Straňovský.

Tridsaťsedemročný Novozámčan sa v stretnutí zapísal do streleckej listiny raz, šancu presadiť sa druhýkrát nevyužil v 36. minúte, keď zahodil sedmičku, napriek tomu však tento moment jeho dojmy z rozlúčkového stretnutia nepokazil: "Hralo sa mi dobre, prišlo veľa ľudí. Mal som v hlave aj to, že mám menšie zranenie. Chcel som si však aspoň chvíľu zahrať, o tom je rozlúčka. Neprišiel som si posedieť na lavičke. Som rád, že mi dal tréner šancu," povedal Straňovský.

Rozlúčkové duely sú sprevádzané emóciami, Straňovský však bodku za úspešnou životnou kapitolou zvládol bez sĺz. "Som sa podržal, chvalabohu. Prišlo veľa ľudí a aj celá moja rodina, takže to bolo pekné. Neprežíval som to nejako špeciálne, nechcel som sa rozplakať. Určite ešte bude veľa takýchto momentov, možno nie v hádzanej, ale rodinných a teším sa na ne."

Na záverečný turnaj priamo postúpia tímy, ktoré sa umiestnia na prvých dvoch priečkach v každej z ôsmich skupín. K nim sa pridajú štyri najlepšie tímy z tretích miest. Slováci uzavrú kvalifikáciu v nedeľu 30. apríla záverečným duelom v Srbsku (18.00 h).