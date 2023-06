Slovenské basketbalistky do 23 rokov prehrali na ME so Srbskom: Proti Turecku to bude lepšie

Ľubľana - Druhé vystúpenie basketbalistiek Slovenska v D-skupine majstrovstiev Európy v Slovinsku a Izraeli úspech nepriniesol, mimoriadna kvalita Srbska a nálepka úradujúceho šampióna bola nad sily družstva trénera Juraja Suju. Z prehry o 38 bodov (52:90) sa však slovenský výber plánuje odraziť.

Balkánska tvrdosť a fyzická sila bola hneď v úvode záverečného piatkového zápasu pre Slovenky ťažkou skúškou. Ukázalo sa to aj na priebehu prvej štvrtiny, keď adaptovanie trvalo niekoľko minút. "Škoda, že nám nevyšiel úvod a nesťažili to viac Srbkám narastanie ich náskoku. Premenili prvých šesť striel, my sme neurobili ani faul, bolo to 3:12 a nebol tam žiaden odpor. Potom v druhej štvrtine sme sa zdvihli, čo bolo fajn, ale bolo to veľmi náročné," vravel pre TASR v pozápasovom hodnotení tréner Slovenska Juraj Suja.

Za stavu 11:18 to z pohľadu jeho tímu vyzeralo, že sa dokázali prispôsobiť favorizovanému tímu. Prišiel však herný výpadok a po približne 150 sekundách bol na tabuli stav 12:30. Skúsenosti z kvalitnejších líg a najmä stretnutí sa preukázali, čo potvrdila aj rozohrávačka Barbora Wrzesiňská: "Je to predsa len trochu väčší basketbalový rozdiel na to, na čo sme my zvyknutí. Dovolili sme dať hneď na začiatku ľahké koše, bez toho, aby sme to zastavili faulom. Tam to vlastne začalo a viezlo sa to celý zápas. Srbsko bolo fyzicky silnejšie, vlastne vo všetkom bolo od nás silnejšie. Ukázalo svoje skúsenosti, ktoré nazbierali na majstrovstvách Európy, ktoré dvakrát vyhrali. Mnoho dievčat hrá alebo hralo v Eurolige. Tie baby sú pripravené na takéto ťažké zápasy, bežne ich hrávajú. My nemáme odohraných až toľko takýchto náročných stretnutí."

V ďalšom priebehu sa hral v podstate vyrovnaný basketbal, až prišla tretia 10-minútovka, v ktorej Slovensko opäť v útoku výraznejšie zaostávalo. Tam sa napokon definitívne zlomil odpor a zápas na srbskú stranu. "Tlačili na nás, mali útočný doskok, proste nás fyzicky jednoznačne prevalcovali. Na všetko sa dá v podstate adaptovať a zvyknúť si, to sa stalo v druhej štvrtine. Adaptovali sme sa na srbskú hru, vyrovnali sme sa im, ale žiaľ, nevydržali sme to – v prvej štvrtine, 4-5 minút v tretej štvrtine. Vydržali sme asi 15 minút v tom tempe, fyzickosti a s určitou dávkou kvality," myslí si Suja.

Vysoká prehra s favoritom na medailu ešte úplne nezavrhla postupové šance slovenského tímu na play off. V záverečný deň skupinovej fázy však budú potrebovať aj pomoc od Maďarska, aby mohli prejsť ďalej z D-skupiny. "Určite sa každý z toho poučil a ja verím tomu, že v nedeľu proti Turecku to už bude lepšie a ukážeme, akú máme my kvalitu, pretože ju stále máme. Myslím si, že proti Turecku môžeme vyhrať. Ide hlavne o to, že musíme trafiť otvorené strely. Verím, že všetky budeme mať svoj deň, keď trafíme všetko a zvládneme to," dodala na záver Wrzesiňská.