Bratislava - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava odštartujú vo štvrtok skupinovú fázu Európskej konferenčnej ligy tretíkrát v klubovej histórii domácim zápasom.

Úradujúceho šampióna z Faerských ostrovov KÍ Klaksvík privítajú v stretnutí A-skupiny o 21.00 h na Tehelnom poli. Pokúsia sa využiť domáce prostredie a na tretí pokus bodovať naplno, v predošlých dvoch ročníkoch sa im to nepodarilo.

Vlani dokázali "belasí" postúpiť do osemfinále, v ktorom bol nad ich sily švajčiarsky FC Bazilej. Cieľom Slovana bude minimálne postup zo skupiny, kde sa stretnú ešte s francúzskym OSC Lille a slovinským tímom NK Olimpija Ľubľana. Mužstvo Vladimíra Weissa st. si uvedomuje, že dôležitý môže byť hneď prvý duel, ktorý nebude jednoduchý. Klaksvík si ako prvý tím z Faerských ostrovov zahrá skupinovú fázu niektorej z európskych klubových súťaží. Klub z päťtisícového mesta prekvapil v úvodných dvoch predkolách Ligy majstrov, keď postupne vyradil maďarský Ferencváros Budapešť a švédsky BK Häcken.

"Predovšetkým musíme premieňať šance, do ktorých sa určite dostaneme. V posledných zápasoch nám to vôbec nešlo. Koncovka môže byť rozhodujúca. Verím, že to zvládneme a tri body zostanú doma," povedal pre klubový web odchovanec Nino Marcelli, ktorý si v 18 rokoch pripísal už aj štarty v európskych zápasoch.

Slovan sa v generálke na štvrtkový súboj predstavil v ligovom šlágri na pôde Dunajskej Stredy, kde prehral 1:3. Weiss st. na pozápasovej tlačovej konferencii uviedol, že tím vie hrať lepšie a vo štvrtok má prvú šancu na reparát: "Boli sme málo efektívni a vzadu sme urobili hrubé chyby. Vpredu musíme byť nebezpečnejší. Góly padajú po chybách, tie si zanalyzujeme a pripravíme sa na ďalší zápas."

Najúspešnejší slovenský klub sa mal s Klaksvíkom stretnúť v predkole Ligy majstrov pred tromi rokmi, pre karanténu však zápas nemohli odohrať a Európska futbalová únia (UEFA) ho skontumovala v neprospech slovenského zástupcu.

Domáci sa budú môcť opäť oprieť o päťcifernú návštevu. "Počas pondelka sme prekročili celkový počet 10.000 vstupeniek," povedal marketingový riaditeľ klubu Tomáš Straka. Predĺži sa tak séria 5-ciferných návštev, keďže uplynulých dvanásť domácich zápasov Slovana v európskych súťažiach sledovalo vždy viac ako 10-tisíc fanúšikov.

Zápas na Tehelnom poli budú rozhodovať Rakúšania. Ako hlavný Christian-Petru Ciochirca, na čiarach budú Maximilian Weiss a Michael Obritzberger. V priamom televíznom prenose ho bude vysielať RTVS Šport.

Európska konferenčná liga - A-skupina, 1. kolo:

ŠK SLOVAN BRATISLAVA - KÍ Klaksvík /štvrtok 21. septembra, 21.00 h, Národný futbalový štadión, RTVS Šport/

rozhodcovia: Ciochirca - Weiss, Obritzberger (všetci Rak.)