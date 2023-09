Futbalisti Slovana Bratislava chcú vo svojom prvom zápase v A-skupine Európskej konferenčnej ligy zvíťaziť. Tréner Vladimír Weiss st. však upozorňuje na kvalitu Klaksvíku, pretože ľahký súper už podľa neho na tejto úrovni neexistuje. Úradujúceho šampióna z Faerských ostrovov privítajú "belasí" vo štvrtok o 21.00 h na Tehelnom poli.

Kormidelník Slovana na stredajšej tlačovej konferencii uviedol, že sú k dispozícii všetci hráči. V zápase môže počítať aj so svojím synom Vladimírom Weissom ml. "Vlado trénuje s mužstvom len štyri dni. Nebude pripravený odohrať 90 minút, ale nastúpi. Uvidíme ešte, či hneď od začiatku alebo niekedy počas duelu," povedal.

Klaksvík si ako prvý tím z Faerských ostrovov zahrá skupinovú fázu niektorej z európskych klubových súťaží. Klub z päťtisícového mesta prekvapil v úvodných dvoch predkolách Ligy majstrov, keď postupne vyradil maďarský Ferencváros Budapešť a švédsky BK Häcken. Najúspešnejší slovenský klub sa mal s týmto súperom stretnúť v predkole Ligy majstrov pred tromi rokmi, pre karanténu však zápas nemohli odohrať a Európska futbalová únia (UEFA) ho skontumovala v neprospech slovenského zástupcu.

"Hrali dobre v Lige majstrov, majú dobrú organizáciu hry, cez ktorú sa musíme vedieť presadiť. Je neuveriteľné, kam sa až prebojovali. Sú inšpiráciou pre iné mužstvá z podobných krajín. Sú silní v štandardných situáciách, ktoré musíme zvládnuť. Ich mužstvo je silné fyzicky aj mentálne. My sa potrebujeme presadiť individuálne. Musíme hrať lepšie ako v predchádzajúcom pohárovom zápase. Po tréningu v Šamoríne sa rozhodneme o zostave. Verím, že máme lepšie mužstvo a ukážeme to aj na ihrisku. Tešíme sa na zápas a chceme odštartovať víťaznú sériu, pretože máme pred sebou nabitý program. Sme radi, že hráme opäť európsku súťaž a pokúsime sa zopakovať výsledok z minulého roka," uviedol Weiss st.

Podľa rakúskeho obranca Kevina Wimmera je špeciálne hrať európsku súťaž a aj v EKL je veľa kvalitných tímov: "Všimol som si ako hrali počas predkôl. Aj keď nie sú veľký tím, budú ťažký súper pre každého v skupine. Pre nás je dôležité získať tri body. Každý musí dať do toho sto percent a verím, že dokážeme vyhrať. Niekedy sa hrá lepšie proti silným tímom. Pozeráme sa však na seba."

Vlani dokázali "belasí" zvíťaziť v skupine a postúpiť priamo do osemfinále, v ktorom bol nad ich sily švajčiarsky FC Bazilej. V tomto ročníku ich čakajú zápasy s francúzskym OSC Lille a slovinským tímom NK Olimpija Ľubľana. "Favoritom skupiny je Lille a dalšie priečky sú otvorené. Minulý rok sme EKL neodštartovali dobre. Verím, že teraz sa nám to podarí," skonštatoval kouč Slovana a vyjadril sa aj k fanúšikom: "Majú právo na kritiku, no treba povzbudzovať mužstvo aj vtedy, keď sa prehrá. Verím, že zajtra podáme dobrý výkon." Slovan sa v generálke na štvrtkový súboj predstavil v ligovom šlágri na pôde Dunajskej Stredy, kde neuspel po výsledku 1:3.

Domáci sa budú môcť opäť oprieť o päťcifernú návštevu. Tomáš Schügerl, manažér pre médiá ŠK Slovan, skonštatoval, že klub očakáva 12.000 až 14.000 fanúšikov. Predĺži sa tak séria 5-ciferných návštev, keďže uplynulých dvanásť domácich zápasov Slovana v európskych súťažiach sledovalo vždy viac ako 10-tisíc fanúšikov.

Zápas na Tehelnom poli budú rozhodovať Rakúšania. Ako hlavný Christian-Petru Ciochirca, na čiarach budú Maximilian Weiss a Michael Obritzberger. V priamom televíznom prenose ho odvysiela RTVS Šport.

Európska konferenčná liga - A-skupina, 1. kolo:

ŠK SLOVAN BRATISLAVA - KÍ Klaksvík /štvrtok 21. septembra, 21.00 h, Národný futbalový štadión, RTVS Šport/

rozhodcovia: Ciochirca - Weiss, Obritzberger (všetci Rak.)