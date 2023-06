Bratislava - Cieľ slovenských športových lezcov na juniorských majstrovstvách Európy je postup do finále. Podujatie sa koná od 8. do 11. júna v nemeckom Duisburgu a všetkých dvanásť reprezentantov sa predstaví v bouldri. Medzi najväčšie nádeje slovenskej výpravy patria Martina Buršíková a Lea Slobodová, ktoré štartujú v mládežníckej kategórii.

Buršíková absolvovala v tejto sezóne päť pretekov a vo všetkých skončila na pódiu. V európskom mládežníckom pohári vybojovala tri víťazstvá a na podujatiach EP obsadila druhé a tretie miesto. "Dúfame, že nadviaže na pódiové umiestnenia, v juniorských pretekoch dominovala a získala samé pódiové umiestenia. Bouldre sú náročné v tom, že môžu byť postavené rôznym spôsobom, nikdy nič nie je isté. Dúfame však, že postup do finále bude," uviedol pre TASR Anton Pacek, predseda slovenského horolezeckého spolku JAMES.

"Technicky aj fyzicky sa Maťa pohla o dosť ďalej, ukázala to aj na EP mládeže, kde boli rôzne typy bouldrov," povedal reprezentačný tréner Igor Kollár. Doterajší program 16-ročnej pretekárky bol nastavený na etablovanie sa a zvyknutie si na európsku úroveň. Po šampionáte dostane viac oddychu pred augustovými MSJ v Kórejskej republike. "Je to nastavené dobre a myslím si, že je vydrží forma až do majstrovstiev sveta. Bude tam mať aj čas na oddych a zmenu v príprave," poznamenal Kollár.

Očakávania i výsledky oproti minulému roku vzrástli. Vtedy dosiahla maximum spomedzi Sloveniek práve Buršíková - postúpila do finále a skončila ôsma. Slobodovej ušla najlepšia osmička o jedno miesto. Pacek pochválil za pokrok najmä lezkyne. "My sami sme v podmienkach nevedeli veľmi pokročiť, skôr je to tak, že dievčatá sa ´vypretekali´ a našli si svoj systém so svojimi trénermi. Zistili, že im to ide na svetovej úrovni. Z našej strany majú maximálne zabezpečenie. Idú si za svojím a sú dobre nastavené. A netýka sa to len týchto dievčat, ale aj ďalších lezcov. Najčastejšie hovoríme o Mati, Lei a v spojitosti s leadom o Lujze Michalkovej, no platí to aj pre ostatných," povedal k zlepšeniu formy Pacek. On sám dúfa aj v nadviazanie na pódiové umiestnenia: "Boli by sme veľmi radi, myslím si, že sama Maťa tie ambície má. Nemôžeme ju však dostávať pod tlak."

Slobodová absolvovala štyri preteky s účasťou vo finále na mládežníckom európskom pohári, v premiére na EP postúpila do semifinále. "Dievčatá majú solídne tréningové plány, ktoré dodržujú a majú dobrý prístup k príprave aj k sebe. Sú zodpovedné a dôsledné," dodal Kollár. Zároveň však krotí očakávania ohľadom pódiových umiestnení: "Som zdržanlivý na takéto vyjadrenia. Mám za sebou niekoľko desiatok pretekov a viem, že to záleží od miesta, typu staviteľa a ďalších vecí. Maťa je dobrý pretekár, nesúťaží o umiestnenie, ale sama proti sebe. Nezaujíma ju, kde skončila, ale ako vyriešiť problém na stene."

Okrem mládežníckej kategórie budú Slováci štartovať aj v kategórii do 16 rokov, v ktorej majú päťnásobné zastúpenie. V kategórii do 18 rokov je okrem Buršíkovej a Slobodovej aj Sára Šimeková, ktorej tohtoročné maximum je dvanáste miesto na mládežníckom EP v litovskom Kaunase. Medzi chlapcami štartujú v tejto vekovej kategórii Martin Matušek, Filip Matejíčka a Sebastián Štancel, ktorý nahradil Eliáša Kyselu. Medzi juniorkami sa predstaví Lujza Michalková a k výprave dvanástich športovcov sa pridajú aj štyria tréneri.

Bouldrové kvalifikácie sa začínajú vo štvrtok a v piatok je na programe aj prvé finále. Duisburg pritom nie je klasickým dejiskom športového lezenia a pretekári budú mať k dispozícii pravdepodobne mobilné steny v exteriéri, ktorý sľubuje výbornú atmosféru.